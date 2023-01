« The Last of Us » et son hommage au jeu vidéo : explication du générique d’ouverture de la série

La série « Le dernier d’entre nous » Première le dimanche 15 janvier dernier via HBO Max. Ainsi, l’adaptation de la Jeu vidéo Naughty Dog du même nom. Cette fois, comme une mise en scène acteurs vedettes Pedro Pascal et Bella Ramsey.

Tout au long de son passionnant premier chapitre, intitulé « Quand tu es perdu dans le noir » (« Quand tu es perdu dans les ténèbres » dans sa langue d’origine), nous avons appris une partie de l’histoire de Joëlun homme qui doit faire face à un processus traumatique au milieu de la panique provoquée par des événements apocalyptiques.

Deux décennies après cet événement clé, il rencontre le jeune Élie et ils entament une relation intéressante, avec une dynamique père-fille que nous apprendrons à connaître au fil des prochains épisodes.

Dans ce contexte, les curieux ouverture du chapitre 1 de « Le dernier d’entre nous ». Voulez-vous connaître sa signification ? Ensuite, nous vous offrons l’explication de la musique et générique d’ouverture de la Série HBO Max.

La figure de Joel et Ellie dans la scène du générique d’ouverture de « The Last of Us » (Photo : HBO)

EXPLICATION DU GÉNÉRIQUE D’OUVERTURE DE « THE LAST OF US »

La scène du générique d’ouverture de « Le dernier d’entre nous » peut nous rappeler que nous avons vu dans d’autres productions de HBOcomme « Game of Thrones » (« Game of Thrones ») ou « House of the Dragon » (« La maison du dragon »).

En ce sens, on observe un modèle qui représente le champignon Cordyceps en incubation dans un corps humain. Pour ce faire, il reflète les trois étapes de l’infection : lorsque les personnes infectées deviennent coureurspuis ils tournent furtifjusqu’à être enfin Ballonnements.

L’idée de cette séquence est de montrer comment l’humanité s’éteint sous deux angles : la menace qui se propage dans un organisme et, à son tour, comment l’épidémie détruit tout. États Unis.

Enfin, deux silhouettes facilement reconnaissables se dévoilent : Joel et Ellie. Ceci, juste avant de montrer le logo de la série.

L’HOMMAGE AU JEU VIDÉO DANS LA SÉRIE « THE LAST OF US »

Comme les fans de la franchise pourraient l’identifier, le ouverture de la série « Le dernier d’entre nous » est mis en musique avec la même composition qui accompagne le générique d’ouverture du jeu.

Il est à noter que le musicien argentin Gustave Santaolalla Il est l’auteur de la bande originale. Ainsi, selon ses déclarations pour La Vanguardia, il se sent reconnaissant de la reconnaissance de son travail.

« Je vous suis vraiment reconnaissant [a ‘The Last of Us’] parce que j’ai eu la chance d’avoir des followers qui se sont connectés à ma musique depuis qu’ils étaient très jeunes. Evidemment ces gens changeaient aussi, ce sont de nombreuses années de carrière et c’est aussi ça la beauté (…) Ceux qui m’ont approché pour ‘The Last of Us’ ont une appréciation très particulière et profonde de ma musique. C’est très gratifiant pour moi de voir qu’avec ce que je fais, je peux affecter les gens d’une manière aussi intense. »il prétendait.

Enfin, l’influence de la scène originale, en noir et blanc, est évidente par rapport à celle présentée par la fiction de HBO Max. Les deux ont le même objectif : l’échantillon de l’expansion de la Cordyceps.