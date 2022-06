Apple WWDC 2022 : à quoi s’attendre de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, où regarder

in

06 juin 2022 12:59:59 IST

Le Conseil mondial des développeurs d’Apple ou WWDC 2022 mettra en lumière le nouvel iOS 16 et d’autres fonctionnalités à valeur ajoutée dans l’ensemble de l’écosystème. Chaque année, la WWDC présente la future feuille de route d’Apple et son écosystème associé.

La WWDC de cette année va être monumentale pour un certain nombre de raisons. Tout d’abord, les systèmes d’exploitation de l’écosystème d’Apple doivent faire l’objet d’une refonte majeure. Cela inclut iOS, macOS, iPadOS ainsi que WatchOs.

Deuxièmement, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur son écosystème AR / VR, donc quelque chose autour de cela aussi, est l’une des cartes.

Nous examinons certaines des annonces les plus attendues que les passionnés de technologie et les fans d’Apple attendent, et quelle est la probabilité qu’Apple les annonce.

iOS16

Cela doit être le point culminant de la WWDC de cette année, étant donné que ce sont les iPhone de tous les produits Apple qui se vendent le plus. Contrairement aux mises à jour générationnelles iOS précédentes, il y a eu très peu de fuites autour d’iOS 16. Certaines des annonces les plus attendues se concentrent sur l’écran de verrouillage.

On s’attend à ce que l’écran de verrouillage soit révisé avec des fonds d’écran d’écran de verrouillage qui auront un widget comme des capacités. Il y aura également une amélioration significative des notifications et de leur empilement.

En dehors de cela, l’application de messagerie, iMessage, devrait avoir des fonctionnalités de type application de réseau social. Certaines des principales applications de stock Apple, comme le calendrier, devraient également être accompagnées de mises à jour majeures.

Certaines fonctionnalités supplémentaires peuvent être annoncées qui peuvent être limitées au prochain iPhone 14, comme le affichage permanent. Cependant, étant donné qu’Apple souhaite garder l’iPhone 14 secret, il est très peu probable que des fonctionnalités spécifiques à la gamme iPhone 14 soient présentées à la WWDC.

Un tout nouvel iPadOS 16

Jusqu’à il y a quelques années, Apple envisageait l’iPad comme une extension de l’iPhone. Il y a quelques années cependant, il a commencé à voir l’iPad comme une extension de leurs ordinateurs portables Mac.

Le nouvel iPadOs devrait faire de l’iPad plus un ordinateur portable qu’une simple tablette ordinaire ou un iPhone surdimensionné, et aura donc des fonctionnalités qui aideront à cette expérience.

L’interface multitâche a fait l’objet d’une refonte, facilitant le basculement entre les tâches et permettant également aux utilisateurs de redimensionner correctement les fenêtres. Pour que l’iPad apparaisse plus proche des Mac, Apple permettra également aux utilisateurs d’utiliser plusieurs applications et fenêtres simultanément.

mac OS 13

L’un des changements les plus importants qui arriveront sur macOS cette année est l’application de préférences système révisée, qui la rendra plus intuitive et facile à naviguer, tout comme l’application de paramètres sur la plupart des iPhones.

Tout comme iOS et iPadOS 16, macOS 13 aura également un certain nombre d’applications Apple remaniées. Celles-ci incluent des applications telles que Messages, Mail, Safari et bien plus encore.

WatchOS 9

WatchOS 9 aura quelques changements qui affecteront la façon dont l’appareil s’intègre dans notre vie quotidienne, d’une bien meilleure façon. La gestion de l’alimentation et le mode d’économie d’énergie auront probablement été révisés, étant donné que la plupart des utilisateurs de l’Apple Watch de dernière génération étaient mécontents de la rapidité avec laquelle leur Apple Watch serait à court de jus.

WatchOS 9 aura également une détection étendue de la fibrillation auriculaire, un bien meilleur suivi de la santé et de l’activité, davantage de types d’entraînement et des cadrans de montre actualisés.

MacBook Pro 2022

Bien qu’au cours des deux dernières années, la WWDC se soit concentrée sur les logiciels et les fonctionnalités, il y a également eu des annonces de matériel. On pourra peut-être voir le nouveau MacBook Air annoncé cette année à la WWDC.

Cette nouvelle génération de MacBook Air devrait inaugurer un tout nouveau design, avec une forme semblable à celle du MacBook Pro qui remplace les bords effilés des précédents MacBook Air.

On s’attend également à ce que le nouveau MacBook Air soit disponible en différentes couleurs, tout comme l’iMac. Il est très probable que le MacBook Air obtienne un SoC M2, avec un calcul amélioré et des capacités de traitement graphique améliorées.

MacPro 2022

Apple travaillait sur un nouveau MacPro qui viendrait avec le propre SoC d’Apple. Il était attendu depuis longtemps et, selon toute probabilité, il sera annoncé à la WWDC cette année. Sinon, Apple est sûr de taquiner le nouveau Mac Pro avec un aperçu.

VR/AR d’Apple

Apple parie sur AR/VR depuis un certain temps. Malheureusement, Apple ne présentera probablement pas son casque VR/AR, principalement parce qu’Apple n’a pas encore été en mesure de résoudre les problèmes et n’est pas prêt pour une démonstration.

Ce qu’Apple va faire, c’est dévoiler un tas d’outils de développement, et probablement le realityOS, le système d’exploitation du casque VR/AR.

Où et comment regarder la WWDC 2022 ?

Comme la plupart des événements virtuels récents d’Apple, Apple diffusera en direct WDDC 2022 sur son site Web, AppleTV, YouTube et plusieurs autres plateformes de médias sociaux.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour regarder l’événement. Les utilisateurs d’iPhone, de MacBook ou d’iPad peuvent diffuser l’événement directement depuis Safari sur le site officiel.

L’application Apple TV + aura également un flux en direct pour le discours d’ouverture. Le discours d’ouverture de la WWDC d’Apple commence à 10 h 00 PST, soit 22 h 30 IST. Le keynote devrait durer près de deux heures.

