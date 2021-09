Nouveau moteur turbo-essence mStallion de 1,2 litre disponible sur toutes les variantes Mahindra XUV300

17 sept. 2021 19:37:30 IST

Une fuite de documents a révélé que Mahindra est sur le point d’introduire son moteur turbo-essence Stallion de 1,2 litre sur l’ensemble de la gamme Mahindra XUV300. Il est suggéré que ce moteur sera proposé sur les quatre variantes du SUV Mahindra de moins de quatre mètres, bien qu’il ne soit toujours pas clair si cette unité remplacera entièrement le turbo actuel de 1,2 litre.

La famille de moteurs mStallion a fait ses débuts à l’Auto Expo 2020, le plus gros 2,0 litres à essence ayant déjà fait ses débuts sur le Thar, puis sur le XUV700. Le mStallion de 1,2 litre était initialement prévu pour une variante Sportz plus sportive du Mahindra, mais Mahindra semble avoir changé de cap pour l’offrir désormais plus largement. Notamment, ce moteur devait également être installé sur le Ford EcoSport dans le cadre de l’échec de la joint-venture entre les deux sociétés.

Ce moteur conforme à la BSVI développe 130 ch et 230 Nm, soit une augmentation de 20 ch et 30 Nm par rapport au moteur turbo-essence actuel du XUV300. La gamme mStallion comprend également un quatre cylindres de 1,5 litre qui fera peut-être son chemin vers le Marazzo ainsi qu’une multitude de nouveaux modèles prévus par Mahindra.

La gamme mStallion a été développée en interne par le constructeur automobile local dans son centre de recherche et développement de Mahindra Research Valley et intègre des technologies telles que l’injection directe et une fonction de suralimentation. La marque poursuit en affirmant que ces moteurs offrent un meilleur rendement énergétique ainsi que des améliorations significatives du NVH, en plus d’un bon couple à bas régime.

L’essence actuelle de 1,2 litre est la Mahindra XUV300 qui développe 110 ch et 200 Nm, une version diesel est également proposée avec un moteur de 1,5 litre développant 117 ch et 300 Nm. Les deux sont associés à une boîte manuelle à six vitesses et à une AMT à six vitesses d’origine Marelli. Le moteur mStallion ne devrait initialement être proposé qu’avec le manuel.

Les prix du Mahindra XUV300 commencent à partir de Rs 7,96 lakh pour l’essence de base W4, allant jusqu’à W8(O) à Rs 11,96 lakh pour les variantes à essence manuelle. Attendez-vous à ce que le XUV300 mStallion coûte 50 000 à 60 000 roupies de plus.

