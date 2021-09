El Refugio, la nouvelle série StarzPlay avec Ana Claudia Talancón et Alberto Guerra

Starzplay continue de croître en Amérique latine avec la production de séries originales. Rappelons qu’en octobre prochain il sortira Plante maléfique, la première émission en espagnol sur la plateforme américaine. Maintenant, il est confirmé qu’il coproduira Le refuge près de Pantaya, Fremantle et le producteur Fable, gagnant d’un Prix ​​des Oscars.

Cette nouvelle série de science-fiction mettra en vedette Ana Claudia Talancon, connue pour sa participation à Comme tombé du ciel et Alberto Guerra de Le pack. Comme si cela ne suffisait pas, il aura la direction du cinéaste argentin Pablo Fendrik, qui a travaillé sur le film Brûlant.

Alberto Guerra jouera dans El Refugio (Photo: StarzPlay)



« Nous sommes ravis de repousser les limites des séries premium en langue espagnole avec » El Refugio « , qui est une fusion brillante de divers genres. », mentionné Mario Almeida, responsable du contenu chez Pantaya. En tant, Superna Kallé, le président de Starz International Networks a indiqué : « Nous sommes impatients de partager l’histoire unique qu’offre ‘El Refugio’ pleine de suspense, d’amour et de thèmes familiaux, avec le public de STARZPLAY en Amérique latine, au Brésil et en Espagne ».

Comme signalé Starzplay, Le refuge parle d’une famille qui vit les heures les plus étranges de sa vie lorsque des phénomènes inhabituels commencent à se produire, apparemment causés par une invasion extraterrestre ou une force de la nature non identifiée. Mais tout se passe à travers leurs écrans. Quand ils sortent, rien ne semble se passer, à part ce que le printemps dans la campagne mexicaine réserve à un groupe d’humains. Les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont même eux ne savent pas qu’il existe réellement.

L’Argentin Pablo Fendrik sera le réalisateur d’El Refugio (Photo: StarzPlay)



Le refuge aura six épisodes d’environ une heure avec un scénario original de Julio Rojas, Francisco Ortega et Enrique Videla. Un autre point fort de la série est qu’elle a la production de Juan de Dios Larraín, Pablo Larrain, Ángela Poblete et Mariane Hartard, de Fabula, et Christian Vesper, de Fremantle. La gestion de la production a commencé il y a 10 semaines et s’est déjà terminée dans la ville de Santiago du Chili. Il sera présenté en première en Amérique latine, au Brésil et en Espagne sur StarzPlay et aux États-Unis et à Porto Rico sur Pantaya.