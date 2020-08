“ Halo Infinite ” semble maintenant se diriger vers la fin de 2021, pas le début

Halo 343

La saga de Halo Infinite a pris quelques rebondissements intéressants ces derniers jours, la plus grande nouvelle étant le retour de Joe Staten dans la franchise, d’abord rapporté par Bloomberg puis confirmé par Microsoft et Staten lui-même.

Staten est surtout connu pour son travail d’écriture et de réalisation des jeux Halo originaux de Bungie, et il est engagé en tant que chef de projet pour la campagne Halo Infinite. Dans la même annonce, nous avons également appris que Pierre Hintze est venu à bord en tant que chef de projet pour le multijoueur gratuit du jeu après son travail sur The Master Chief Collection.

Les nouvelles de Staten sont les plus importantes. C’est à peu près l’inverse exact de la façon dont il la gauche Bungie, où un an avant le lancement de Destiny, son histoire a été essentiellement arrachée du jeu et retravaillée, à sa grande consternation, et maintenant il est ramené à Aidez-moi terminer une campagne qui semble avoir besoin d’aide.

Mais pour moi, apporter un nouveau chef de projet pour votre campagne si tard dans le jeu me signale une chose clé, que si Halo Infinite vise une date de sortie 2021, ce ne sera pas début 2021, et comme je l’ai déjà théorisé, il est plus que probable que être Holiday 2021, le cas échéant, un an de retard par rapport au moment où il devait initialement sortir. Il y avait une liste pour le jeu comme sortie en vacances 2021 sur Amazon qui a été modifiée, et même si je pense que cette liste spécifique était une faute de frappe, cela ne signifie pas que cela pourrait ne pas être vrai à la fin.

Pourquoi? Des mouvements aussi importants ne m’impliquent pas que ce jeu sera prêt quelques mois seulement après son lancement avec la Série X. Et si cela prend plus de temps que le printemps, cela nous amène à l’été. Et peu de jeux sortent au milieu de l’été, car si vous voulez sortir aussi tard dans l’année, vous pourriez aussi bien pousser un peu plus loin pour être une sortie de vacances. Et c’est ce avec quoi je pense que nous allons nous retrouver pour Halo Infinite.

Microsoft semble peu susceptible d’avoir une autre exclusivité mégahit pour les prochaines vacances. Il a montré de gros jeux comme Avowed, Fable et Forza, et il y a des grondements de son super studio, The Initiative, travaillant sur un jeu Perfect Dark. Mais absolument aucun d’entre eux n’a été daté de 2021 ou n’a montré aucune quantité importante de séquences. Il semble extrêmement improbable que l’un d’entre eux soit prêt à temps pour les vacances 2021, ce qui laisse Halo Infinite comme le choix évident pour combler cette lacune.

Cela, bien sûr, rend la situation délicate de Microsoft essayant de vendre une nouvelle console de génération (deux, si vous comptez la série S) pendant une année entière sans jeu phare. Oui, il y aura des titres plus petits ici et là, mais cela reposera principalement sur des jeux multiplateformes qui seront également disponibles sur PS5, et sur l’attrait toujours présent du Game Pass (qui … ne nécessite pas de série X dans le moins). C’est une situation difficile et je ne sais pas comment ils vont s’y prendre.

Je pense que la bonne décision est absolument de donner à Halo Infinite le temps dont il a besoin pour faire ses débuts, et c’est un jeu qui est censé durer très longtemps. Mais ces récents mouvements suggèrent un long retard, et je n’exclurais pas une année complète, et c’est si 343 atteint en effet sa fenêtre 2021 actuelle. Des temps étranges là-bas.

