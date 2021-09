La star de Game of Thrones Thor Bjornsson (alias la montagne) montre son nouveau corps avant le match de boxe

Thor Bjornsson de Game of Thrones semble plus déchiqueté que jamais après sa transition vers la boxe après les compétitions d’hommes forts. Un mastodonte d’un homme à 6’9″, Bjornsson pourrait être mieux connu pour avoir joué « The Mountain » sur Game of Thrones, bien qu’il ait été avant tout un homme fort à succès. Remarquablement, il a remporté les compétitions Arnold Strongman Classic, l’homme le plus fort d’Europe et l’homme le plus fort du monde la même année.

Dernièrement, Thor Bjornsson a poursuivi une autre voie dans la vie, se concentrant maintenant sur une carrière de boxeur. Après s’être retiré de la compétition des hommes forts en 2019, Bjornsson a changé son régime alimentaire et ses routines d’entraînement, ce qui a entraîné une perte de poids significative ainsi que des muscles beaucoup plus ciselés. À un moment donné, il faisait pencher la balance à environ 450 livres, et maintenant il pèse 328. Quelques jours avant son prochain combat, l’ancien homme fort a publié une image sur Instagram pour montrer à quel point il a progressé dans sa transformation.

Bjornsson devrait affronter la légende du bras de fer Devon Larratt ce week-end au Sport Society à Dubaï. Il devait à l’origine affronter son ennemi juré et homme fort Eddie Hall, mais leur combat a été reporté lorsque Hall s’est déchiré le biceps au cours de l’été. Quoi qu’il en soit, Bjornsson a gardé la date du combat avec un autre adversaire pour acquérir une expérience supplémentaire. Avant le combat, Bjornsson a parlé de son nouveau régime alimentaire et de sa nouvelle carrière de boxeur dans une interview avec le magazine Muscle and Health.

« En ce moment, je me concentre principalement sur la technique de boxe et le travail d’endurance. Je ne fais aucun levage parce que je n’ai pas besoin de plus de muscle, je n’ai pas besoin de plus de force. J’ai besoin d’apprendre à mieux boxer. Je besoin d’apprendre à mieux bouger sur le ring. J’ai besoin d’apprendre à m’améliorer en tant que boxeur. C’est pourquoi je passe tant d’heures sur le ring, pas dans la salle de musculation. Je suis surpris d’avoir J’ai conservé un physique musclé si athlétique parce que je ne soulève pas du tout. Je fais juste des pompes et des redressements assis. J’ai perdu beaucoup de poids, mais j’ai toujours des muscles sur moi, ce qui est génial. «

Bjornsson est surtout connu pour avoir joué le rôle de Gregor « The Mountain » Clegane dans la saison 4 de Game of Thrones, rester pour le reste de la série. L’homme fort a également joué le méchant dans Kickboxer: Retaliation. Il se concentre uniquement sur ses efforts de boxe en ce moment, mais Bjornsson est prêt à revenir derrière la caméra une fois qu’il a raccroché les gants. Il admet également qu’il est ouvert à accepter des offres si quelque chose d’autre le long de la ligne de Game of Thrones arrive à venir à sa rencontre dans l’intervalle.

« J’espère que chaque fois que je déciderai de quitter la boxe, je pourrai commencer une nouvelle carrière d’acteur. Combiner performance et sport sérieux n’est pas facile car les deux carrières prennent du temps physiquement et mentalement. Parfois, vous filmez pendant douze heures et alors vous devez vous entraîner. Pour cette raison, j’ai refusé beaucoup d’opportunités de cinéma, mais cela va changer. Game of Thrones parce que j’avais l’impression que je devais le faire. Je ne pouvais pas dire non à cette opportunité. Si quelque chose d’énorme comme ça se reproduisait, il me serait très difficile de dire non. »

Hafthor Bjornsson assume des rôles d’acteur sporadiques lorsque son emploi du temps limité le permet. Il apparaîtra dans le prochain film de Robert Eggers, The Northman, aux côtés d’Ethan Hawke Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe et Björk. Eggers a co-écrit le scénario avec le poète et romancier islandais Sjón, et il suit un prince viking cherchant justice pour le meurtre de son père.

Fight Night 3 de CoreSports, mettant en vedette Thor Bjornsson contre Devon Larratt, se déroulera le 18 septembre. Espérons que le combat sera mieux reçu que la dernière saison controversée de Game of Thrones. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la carte et diffuser le combat en visitant le site officiel CoreSports.World. Vous pouvez également lire l’interview complète de Bjornsson sur Muscle and Health.