Comment réparer votre lecteur d’empreintes digitales mobile s’il ne fonctionne pas

Si le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile ne fonctionne pas correctement, voici les solutions que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes.

Arrière, latéral ou écranOù que vous soyez, le lecteur d’empreintes digitales s’est imposé comme l’un des composants les plus utiles du téléphone mobile.

L’a fait grâce à la vitesse qu’il apporte, car vous pouvez déverrouiller le terminal en un clin d’œil, et grâce au sécurité qui ajoute au processus, car vous ne pouvez le faire qu’avec votre propre empreinte digitale.

Malheureusement, le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile peut également vous poser des problèmes, trouver de sérieuses difficultés pour reconnaître votre doigt. Face à ces pannes, vous pouvez appliquer une série de solutions qui vous aideront à remettre le capteur dans sa fonction d’origine.

Ensuite, nous expliquons plusieurs méthodes pour réparer votre lecteur d’empreintes digitales mobile s’il ne fonctionne pas, accorde une attention.

Réenregistrer l’empreinte digitale

L’échec de votre lecteur d’empreintes digitales mobile peut être dû à une mauvaise reconnaissance des empreintes digitales lorsque vous le configurez pour la première fois. Si le mobile a enregistré les données de manière incorrecte, il est possible que ne pas identifier cette empreinte digitale stockée avec lequel vous avez vraiment.

D’autre part, il est également possible que le système supprimé par erreur les empreintes configurées ou ont été endommagés les données y relatives. Par conséquent, il est préférable de réenregistrer votre empreinte digitale dans les paramètres du téléphone. Voici les étapes à suivre pour le faire:

Entrez les paramètres du téléphone et cliquez sur « Mots de passe et sécurité ». Accéder à « Déverrouillage par empreinte digitale », la section située dans la zone supérieure droite. Entrez votre mot de passe ou dessinez le modèle avec lequel vous avez verrouillé le téléphone. Cliquer sur « Huella1 » et supprimez-le. Cliquez ensuite sur « Ajouter une empreinte digitale ». Saisissez à nouveau votre mot de passe ou schéma et placez le doigt avec lequel vous déverrouillerez le terminal sur le lecteur d’empreintes digitales. Suivez les invites à l’écran jusqu’à ce que la nouvelle configuration de l’empreinte digitale soit terminée.

Cette procédure est expliquée à l’aide de l’exemple d’un mobile Xiaomi, mais c’est similaire dans le reste des terminaux Android. Tout consiste à entrer dans la section sécurité des paramètres du téléphone, à supprimer les empreintes digitales précédemment configurées et à ajouter les nouvelles.

Nettoyez le capteur

Tout comme vous devez nettoyer régulièrement l’écran de votre mobile, vous devez également nettoyer le capteur d’empreintes digitales pour qu’il continue de fonctionner normalement. La saleté peut empêcher le lecteur de bien reconnaître votre empreinte digitale et, de cette manière, empêchez le déverrouillage du terminal avec votre doigt. En fait, c’est parfois le téléphone lui-même qui vous avertit que le lecteur est sale et ne fonctionne donc pas correctement.

Pour nettoyer le capteur d’empreintes digitales de votre mobile, nous vous recommandons utiliser un gant de toilette humide ou un chiffon en microfibre pour le passer doucement sur la zone. Vous devez éviter l’utilisation de produits chimiques agressifs, de lingettes trop humides et de tissus rugueux qui ne feront qu’aggraver l’état du capteur, ils peuvent même le rendre inutilisable.

Essayez sans le protecteur d’écran

L’une des technologies les plus avancées des téléphones d’aujourd’hui est celle du capteurs d’empreintes digitales optiques sur l’écran, c’est-à-dire le lecteur d’empreintes digitales qui se trouve sous le panneau. Le fait qu’elle soit plus avancée ne signifie pas que cette technologie ne peut pas poser de problèmes, car elle peut également perdre la précision et la vitesse de lecture de votre empreinte digitale.

Si le lecteur d’empreintes digitales sur l’écran de votre téléphone ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû au protecteur que vous utilisez pour protéger l’écran lui-même. Pour confirmer que c’est la cause des problèmes, il suffit de retirer le protecteur et tester le fonctionnement du lecteur d’empreintes de pas. S’il fonctionne correctement, vous savez déjà que le protecteur choisi n’est pas compatible avec le lecteur d’empreintes digitales de votre téléphone.

Restaurer les données d’usine

Une solution plus extrême pour résoudre les problèmes avec le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile consiste à restaurer les données d’usine. Par défaut, les téléphones Android vous donnent la possibilité de faire une réinitialisation matérielle à partir des paramètres. Les étapes à suivre peuvent varier en fonction du fabricant de votre téléphone, mais en général, ce sont les suivants:

Ouvrez l’application des paramètres système et recherchez la section Système. Aller à la section « Options de récupération » et entrez l’option « Supprimer toutes les données ». Suivez les instructions indiquées, et enfin cliquez sur le bouton « Réinitialiser le téléphone ».

Après quelques minutes d’attente, la restauration des données d’usine sera terminée et votre téléphone sera prêt à être utilisé à partir de 0. Maintenant, pour vérifier que les erreurs du lecteur d’empreintes digitales ont disparu, vous devez enregistrez à nouveau votre empreinte digitale.

Mettez-le en service

La dernière solution à laquelle vous pouvez recourir pour réutiliser normalement votre lecteur d’empreintes digitales mobile est de l’apporter au service technique pour être les experts en charge de le réparer.

Avant de l’apporter dans un magasin à proximité, vérifiez si le téléphone est toujours dans la période de garantie afin que ce soit le fabricant qui s’occupe de votre agencement. Par exemple, nous savons que Huawei a une section sur son site Web pour passer en revue la période de garantie et le service technique en entrant le numéro de série de l’appareil.

Après la réparation correspondante, le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile reviendra à son état d’origine et vous pourrez désormais l’utiliser pour déverrouiller le terminal rapidement et facilement.

