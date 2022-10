Nous avons parlé avec Gerardo Oñate, protagoniste de La Laguna Rosa et de la Puissante Victoria

Interview exclusive

Gerardo Oñate a une carrière intéressante et a actuellement deux projets importants qui le propulseront sûrement professionnellement.

spoilers eu la chance de parler avec Gérard Onateun acteur mexicain qui sera bientôt dans des projets comme Le lagon rose Oui Puissante victoire En plus de participer à un grand nombre de courts métrages, toujours avec la conviction de comprendre son personnage. Lorsque nous lui avons posé des questions sur son différentiel en tant qu’interprète, il a répondu : « Je suis très mental, j’essaie d’enquêter avec beaucoup de recherches, d’être nourri et de comprendre mon personnage, d’en parler avec le réalisateur. Je parle avec le réalisateur des projets et je m’assieds pour voir le contexte, j’essaie de voir quel est le look idéal pour le personnage, si je fais du sport ou pas ».

L’acteur de 36 ans qui est dans l’industrie depuis 6 ans est une personne chaleureuse avec qui on se sent bien après quelques minutes de conversation. Il nous faut peu de temps pour poser des questions sur Le lagon rose: « Il y a quelques mois, nous l’avons exposée aux États-Unis et à Monterrey, cela s’est très bien passé avec le public avec ces frères qui se rencontrent parce qu’elle veut être danseuse et de cette réunion Arturo obtient vingt que ce qu’il recherche n’est pas juste et les petites choses comptent.

Un acteur avec un beau cadeau

Pour contextualiser, Le lagon rose Il s’agit de deux frères, Arturo, qui est vaniteux et superficiel, et Mariana, qui est une fille trisomique avec l’illusion de participer à un spectacle de danse qui changera leur vie à la fois qu’il lui montrera à travers le film à toute la société qu’elle peut faire partie de n’importe quoi au même titre que n’importe quel être humain. Gerardo nous a dit que l’actrice, Monica Arcéest la soeur d’un des administrateurs et estime qu’une personne descendante « Elle était la protagoniste de son histoire ».

L’autre grand projet qui vous attend Gérard Onate et le placera sûrement sur le radar de beaucoup de gens est Puissante victoire, un film d’époque, se déroulant en 1936 où les habitants d’une ville doivent construire leur propre train pour renouer avec le monde. Gerardo nous a dit que tout le casting pouvait « lui faire peur » mais il aimait travailler avec des noms propres tels que Damián Alcázar, Roberto Sosa, Edgar Vivar, Luis Felipe Tovar, Said Sandoval, Alberto Trujillo et Joaquín Cosío.

À l’égard de Puissante victoire Gérard a souligné : « J’ai fait beaucoup de travail de bureau, l’obstacle auquel ils sont confrontés est la construction d’une machine à vapeur, ce qui est aussi difficile que la construction d’une navette spatiale aujourd’hui. Quand les mines se sont asséchées c’est devenu une ville fantôme et il y a des méchants qui ne veulent pas que le train existe, ils ont leurs intérêts. Nous avons eu une première à Guadalajara et elle a remporté des prix à San Diego, Chicago, Italie et nous sommes sortis en salles le 24 novembre. Avant d’aller au Morelia Festival ».

Gerardo est convaincu que son travail est pour le peuple et non pour les critiques et il nous a avoué que « Il y a un nerf très particulier car c’est d’arriver en ville avec quelque chose sous le bras »mais finalement ce qui le motive beaucoup, c’est que les téléspectateurs veulent amener d’autres personnes à voir ce film sur lequel il a travaillé en mettant le corps de son personnage basé sur une histoire relatable.

faisGérard Onate Avez-vous un acteur qui vous a motivé à devenir acteur ? La réponse est oui. Rencontrons-la dans ses propres mots : « Je ne peux pas raconter parce que je n’ai pas le profil mais il m’a amené à quitter la carrière de marketing numérique pour jouer et c’est Bryan Cranston dans Breaking Bad, mon pantalon est tombé ». Il a également profité de la question pour évaluer diego lune Oui Gaël García Bernal qui, grâce à leur travail, rendent l’acteur mexicain visible à Hollywood.

Nous avons demandé à l’interprète ce qu’il ressentait face aux critiques malveillantes et il a pu répondre grâce à son expérience de vie : « Il y a des gens qui écoutent mais la carrière de cinéaste et d’acteur est faite de beaucoup de rejet. Il faut avoir la peau très dure, surtout quand ça va bien, car il n’y a pas de pire ennemi pour un Mexicain qu’un autre Mexicain. Il y a beaucoup d’envie, tu sais. Vous devez laisser le travail parler et nous devons être critiques à l’égard de notre travail.

