L’acteur de Deadpool a accusé Ryan Reynolds de mauvais traitements

merveille

Un acteur de Deadpool a accusé Ryan Reynolds de mauvais traitements et d’abus lors du tournage du deuxième film de la franchise et a déclaré qu’il ne reviendrait pas. Attention!

©IMDBTJ Miller et Ryan Reynolds

Dead Pool est probablement la franchise qui a donné Ryan Reynolds un saut de qualité dans le monde des super-héros où l’acteur avait échoué à jouer La lanterne Verte pour Bandes dessinées DC. The Merc with a Mouth est un personnage très particulier qui brise généralement le quatrième mur pour parler au public et utilise un humour plutôt risqué qui peut mettre certaines personnes mal à l’aise.

C’est ce qui est arrivé à l’un des acteurs de la franchise ! On parle de TJ Miller quoi dans Dead Pool et sa suite joue un ami de Wade qui sert de soulagement comique pour de nombreuses scènes qu’il partage avec Ryan Reynolds. Le personnage s’appelle Weasel et il était assez important dans les deux entrées de Mercenary Mouth, mais tout semble indiquer que l’interprète ne reviendra pas pour un troisième volet.

Ryan Reynolds impliqué dans une polémique

Parler avec Le spectacle d’Adam Carolla TJ Miller dit de travailler ensemble Ryan Reynolds « c’était terriblement mauvais » disant que la star hollywoodienne l’agressait personnellement et non son personnage : « Il m’a dit : ‘Tu sais ce qu’il y a de mieux chez toi, Weasel ? Que vous n’êtes pas la star, mais suffisamment exposé pour que ce soit amusant, nous pouvons y aller puis revenir au vrai film.

TJ Miller assuré que Ryan Reynolds il a agi de cette manière offensive parce qu’il était vraiment convaincu qu’il était plus drôle et avait un plus gros tournage à Hollywood que son collègue. « C’est pour ça qu’il a dit ça »a noté Miller. « Parce que je ne suis pas aussi drôle que lui, n’est-ce pas ? Je n’ai pas non plus été dans autant de films que lui. » assuré.

L’interprète de Weasel dans Dead Pool a déclaré qu’il ne travaillerait plus sur la franchise et a ajouté que Ryan Reynolds c’est « une personne peu sûre d’elle » que la renommée a augmenté après le succès du premier opus du personnage de merveille. « Je pense qu’après qu’il soit devenu super célèbre avec le premier film, les choses ont un peu changé. Je pense qu’il a dit : ‘Tu vois ? Avez-vous vu? C’est ce que je suis capable de faire.

Il y a quelques jours et déjà avec Dead Pool confirmé pour ses débuts dans ce qu’on appelle le Univers cinématographique Marvel, Ryan Reynolds a partagé une vidéo dans laquelle il propose de Hugh Jackman revenir comme Wolverine et l’acteur australien accepte. Y aura-t-il une place pour Weasel dans le troisième opus de Mercenary Mouth ? au moins avec TJ Miller lui prêter le corps semble définitivement douteux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂