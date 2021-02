Ils choisissent le meilleur personnage de Shingeki no Kyojin et le résultat est écrasant

Shingeki no Kyojin avance avec sa quatrième saison et génère à chaque fois plus d’attentes. À tel point qu’elle est récemment devenue la série la plus regardée aux États-Unis au-dessus de Netflix ou des géants de Disney +. La saga est l’anime du moment et ses chiffres le montrent: Crunchyroll a fait un sondage sur le personnage préféré et plus de 100 000 personnes ont voté. Le beau résultatIl était bouleversant et ne laissait aucun doute.

La série vient de sortir sa dernière saison épisode 11 et s’approche du dénouement. Il ne reste plus que cinq épisodes et dans les dernières heures, des doutes se sont fait jour quant à l’adaptation du manga car ils ne couvriraient pas toutes les pages. Le 28 mars, il sera annoncé si le reste de l’histoire sera tourné dans un film ou dans plusieurs chapitres.

Crunchyroll



Les fans veulent continuer à voir Shingeki no Kyojin et surtout un personnage: Levi Ackerman. Dans le sondage Crunchyroll, il n’a fallu pas moins de 36% des voix sur Eren Jaeger (17%) et Mikasa Ackermann (15%). Favoritisme pour le capitaine d’escouade dans un autre sondage Spoiler, où le 57% Il a déclaré qu’il serait déçu si le personnage meurt.

Dans le compulse Crunchyroll, il n’y avait aucun doute et Levi a été choisi par les fans. Le reste des résultats était: Armin Arlelt (6%), Hange Zoë (6%), Erwin Smith (6%), Jean Kirschtein (2%), Sasha Braus (2%), Christa Lenz (2%), Reiner Braun (2%), Annie Leonhart (2%), Ymir (1%).