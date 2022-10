La chronologie de Jeffrey Dahmer : l’ordre chronologique de son histoire

Après sa première en Netflixle 21 septembre dernier, « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » est devenu l’un des plus plate-forme de streaming populaire.

Protagonisée par Evan Peters, la production aborde l’histoire du tristement célèbre tueur racontée du point de vue des victimes. De plus, il surprend ses téléspectateurs avec son intrigue sombre, sa structure non linéaire et ses sauts dans le temps.

En ce sens, le portail Screen Rant a organisé les principales scènes présentées dans le programme en ordre chronologique. Découvrez donc ci-dessous les ligne de temps de l’histoire de « Boucherie de Milwaukee », Jeffrey Dahmer.

QUEL EST L’ORDRE CHRONOLOGIQUE DE L’HISTOIRE DE JEFFREY DAHMER ?

1959 – Joyce et Lionel Dahmer attendent leur premier enfant

En 1959, il est révélé que Joyce Dahmer est enceinte, tout en souffrant de différents problèmes de santé mentale. Ainsi, son mari Lionel il craint que ses médicaments affectent son futur enfant. Finalement, Jeffrey Dahmer né le 21 mai 1960.

Molly Ringwald dans le rôle de la belle-mère du tueur, Shari Dahmer, avec son père Lionel Dahmer (Richard Jenkins) dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

1966 – Jeffrey s’intéresse à la taxidermie

Durant toute son enfance, Dahmer il a été témoin de la relation troublée de ses parents et de la tentative de suicide de sa mère. Ainsi, en témoignant de sa fascination pour les animaux morts, Lionel essaie de le soutenir et l’intéresse à la taxidermie.

1978 – Premier meurtre de Jeffrey Dahmer

Après le divorce de ses parents, Jeffrey Dahmer a développé un problème d’alcool qui s’aggrave. Dans ces circonstances, il commet son premier meurtre, attaquant mortellement Steve Hicksun jeune homme qu’il avait récupéré sur l’autoroute le 18 juin 1978.

Cameron Cowperthwaite dans le rôle de Steven Hicks dans la série « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

1979 – Jeffrey s’enrôle dans l’armée américaine.

En 1979, Dahmer il s’est enrôlé dans l’armée américaine. Cette année-là, il suit une formation de base, avant une formation de médecin spécialiste. Bien que la série ne traite pas beaucoup de cette période de sa vie, c’est à cette époque qu’il se familiarise avec les tranquillisants.

1981 – Jeffrey emménage avec sa grand-mère

Après sa libération de l’armée en raison de ses problèmes d’alcool, en décembre 1981, Jeffrey Dahmer il a été envoyé vivre avec sa grand-mère Catherine à West Allis, Wisconsin. Sa famille espérait qu’il se réformerait. Cependant, c’était loin d’être le cas.

Jeffrey emménage avec sa grand-mère en 1981 (Photo : Netflix)

1987 – Dahmer tue trois hommes chez sa grand-mère

En 1987, Jeffrey Dahmer assassine trois hommes dans la maison de sa grand-mère (Richard Guerrero, Anthony Sears et James Doxtator). Avant, il avait aussi mis fin à la vie de steven toumi. Aussi, quand Catherine remarque l’odeur désagréable du sous-sol, elle découvre le petit autel satanique de son petit-fils.

Plus tard, fleurs de ronald, l’une des victimes potentielles du meurtrier, parvient à s’échapper et se rend à la police. Cependant, aucune mesure n’est prise contre le tueur. De même, Dahmer agressions sexuelles Somsack Sinthasomphone. Cependant, le juge est indulgent avec lui et lui donne « une seconde chance ».

1991 – Arrestation de Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer Il a été arrêté le 22 juillet 1991, après Tracy Edwards, 32 ans, a réussi à s’échapper et à alerter les autorités. Une fois dans son appartement, les agents ont découvert des restes humains, ainsi que des photos de corps démembrés.

Jeffrey Dahmer a été arrêté le 22 juillet 1991 (Photo : Netflix)

1992 – Procès et condamnation de Jeffrey Dahmer

Rejetant le plaidoyer de folie de sa défense, Jeffrey Dahmer Il a été condamné à 15 condamnations à perpétuité consécutives le 17 février 1992. Les proches des victimes ont fait des déclarations émouvantes sur leurs pertes et il a été décidé de démolir les appartements d’Oxford où la plupart des meurtres ont eu lieu.

1994 – La mort de Jeffrey Dahmer

Jeffrey Dahmer il a été tué battu par Christophe Foulardun autre détenu, le 28 novembre 1994. C’est arrivé dans les douches du gymnase de la prison. Dahmer il a été retrouvé vivant, mais une heure après son arrivée à l’hôpital, il a été déclaré mort.

Furly Mac dans le rôle de Christopher Scarver dans « Monster : The Jeffrey Dahmer Story » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « MONSTER : L’HISTOIRE DE JEFFREY DAHMER » ?

La série « Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer » est disponible dans le catalogue de la plateforme de streaming Netflix. Si vous voulez voir le programme en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien.