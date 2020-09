Gretchen Wieners obtient enfin justice alors que Pillsbury dévoile Mean Girls Toaster Strudel

Pillsbury Company, qui possède Toaster Strudel, a annoncé le produit inspiré de Mean Girls sur Twitter. (Twitter)

2020 est l’année où enfin, “Récupérer” s’est produit.

Dans un stratagème marketing qui, pour être franc, nous sommes surpris qu’il ait fallu 16 ans pour le faire, la société de produits alimentaires Pilsbury a lancé un Méchantes filles-inspiré Toaster Strudel et c’est honnêtement une œuvre d’art.

Après tout, quand votre père est l’inventeur du Toaster Strudel, il est juste que vous obteniez votre propre produit en édition limitée avec votre visage et l’argot, d’Angleterre, remarquez-vous, que vous avez essayé de faire passer, n’est-ce pas?

“Et TOUT pour Gretchen Wieners,” Le compte Twitter de Toaster Strudel déclaré le mercredi (2 septembre), car nous supposons que le mercredi, nous devons maintenant manger “Méchantes filles Inspiré de Strudel grille-pain avec glaçage rose en édition limitée ».

Et TOUT pour Gretchen Wieners! 💕 Annonce de NOUVEAU @Méchantes filles Inspiré du strudel grille-pain avec glaçage rose en édition limitée! pic.twitter.com/8PjAhQYNej – Grille-pain Strudel (@ToasterStrudel) 2 septembre 2020

Toaster Strudel vient vraiment de faire “ aller chercher ” une chose attendue depuis longtemps Méchantes filles collaboration.

Toaster Strudel a d’abord taquiné la collaboration à la fin du mois d’août, en tweetant une fausse discussion de groupe avec les Plastics pour discuter d’une «surprise» à venir en septembre.

Je pense que son père, l’inventeur de Toaster Strudel, sera très heureux de cela. 👀 pic.twitter.com/FaI7ZEyvg8 – Grille-pain Strudel (@ToasterStrudel) 28 août 2020

Lacey Chabert, qui a joué le troisième des plastiques dans le film original de 2004, a enfilé ses plus beaux cerceaux en or blanc et son pull rose pour partager la nouvelle sur son Instagram le grand jour.

«Le mercredi, tout est rose!» dit-elle. «Je pense que mon père, l’inventeur de Toaster Strudel, serait ravi d’en entendre parler. . . @MeanGirls a inspiré TOASTER STRUDEL! »

«Nous sommes ravis de proposer cette édition limitée Méchantes filles produit et tirages au sort aux fans du monde entier, en particulier pour tous les mamans pas si régulières, mais cool là-bas », a déclaré Keavy O’Malley Keyes, planificateur d’expérience de marque senior chez General Mills, dans un communiqué de presse.

«Pendant des années, nous avons apprécié de voir les fans d’art ont créé en utilisant le glaçage Toaster Strudel et nous sommes impatients de voir les designs amusants qu’ils proposent en utilisant notre nouveau Méchantes filles– un glaçage rose inspiré.

En effet, Pillsbury a annoncé un concours intitulé «The Most Fetch Toaster Strudel Icing Sweepstakes», parce que l’innovation capitaliste, dans laquelle les gens peuvent soumettre leur meilleur design de glaçage pour gagner un message vidéo personnalisé de Chabert ainsi qu’un an de Toaster Strudel et un Méchantes filles marchandise.

💋SWEEPSTAKES💋 Prenez une photo de votre design de glaçage rose le plus attrayant et postez-le avec #FetchSweepstakes pour avoir la chance de recevoir une vidéo personnalisée de Lacey Chabert sur National @Méchantes filles Jour 3 octobre! Règles au lien en bio pic.twitter.com/gi0yt16Bof – Grille-pain Strudel (@ToasterStrudel) 2 septembre 2020

Les concurrents doivent publier leurs soumissions d’ici, vous l’avez deviné, le 3 octobre pour participer.