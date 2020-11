Stranger Things 4: la vidéo du plateau de tournage annonce un nouveau groupe mystérieux

Le succès Netflix-Séries Choses étranges a pu commencer à tourner le 4e saison reprendre après une pause forcée liée à la couronne. Se connecte maintenant L’acteur Dustin Gaten Matarazzo des jeunes héros de la série mystère avec une vidéo du plateau de tournage et annonce un nouveau club encore mystérieux à Hawkins: Le Hellfire Club.

Le club cherche apparemment de nouveaux membres et Dustin semble être l’un d’entre eux – il a déjà un drapeau et un pull assortis. Mais il ne voulait pas encore révéler ce qu’était le club. Une image du script est également intéressante: elle est basée sur ceci Hellfire Club dans la séquence d’ouverture une partie importante pour la nouvelle saison – après tout, le titre du premier épisode porte le nom du nouveau club.

La saison 4 s’agrandit avec de nouveaux mondes

La série mystère « Stranger Things » est l’une des productions internes les plus réussies du service de streaming, aux côtés de La série Witcher. Avoir la dernière saison seul plus de 40 millions de téléspectateurs accédé sur Netflix. Cela n’aurait dû surprendre personne que peu de temps après avec un premier teaser trailer une 4ème saison a été officiellement confirmé. Cela devrait au moins être donner une 5e saisonen ce qui concerne les créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer.

le premiers détails sur la 4e saison promettre une histoire plus grande: après l’ouverture de la porte vers de nouveaux mondes à la fin de la saison 3, le lieu fictif Hawkins ne devrait plus être le seul objectif de la série:

« Ça va être très différent de la saison 3. Mais je pense que ça va être la bonne voie et ça va être excitant. »

Après que le shérif Hopper ait été apparemment kidnappé par une porte à Upside Town en Russie et y soit en captivité, une porte vers d’autres pays et continents a été ouverte. Selon les premières indications, d’autres pays comme l’Amérique du Sud pourraient également jouer un rôle.

De plus, certains des héros adolescents ont quitté Hawkins pour s’installer dans de nouvelles régions. Il reste excitant de savoir s’ils reviendront dans les nouveaux épisodes. Même à qui nous pouvons nous attendre en tant que nouveaux arrivants est toujours top secret.

La saison 4 ne sera pas sur Netflix avant la fin de 2021?

Étant donné que la production des nouveaux épisodes – en raison de la situation tendue actuelle dans le monde – a dû être reportée d’un mois, la date de sortie de la quatrième saison a également été retardée. Un démarrage était prévu pour le début de 2021, mais une sortie serait plus réaliste Mi à fin 2021 sur Netflix. Nous vous tiendrons bien sûr toujours au courant.

