Non, le rover Perseverance n’a pas repéré d’arc-en-ciel sur Mars

Le rover Perseverance Mars de la NASA a acquis cette image de la zone à l’arrière à l’aide de sa caméra arrière gauche d’évitement des dangers le 4 avril 2021. L ‘«arc-en-ciel» n’est qu’une lumière parasite, ont déclaré des responsables de l’agence. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Cet «arc-en-ciel» de Mars ne mènerait qu’à l’or des fous.

De la NASA Rover de persévérance a pris une photo dimanche (4 avril) qui semblait montrer un arc-en-ciel traversant le ciel poussiéreux martien. L’image frappante s’est rapidement répandue sur les médias sociaux, tout comme l’explication «arc-en-ciel», ce qui a incité la NASA à entrer dans l’histoire réelle.

« Beaucoup ont demandé: est-ce un arc-en-ciel sur Mars? Non. Les arcs-en-ciel ne sont pas possibles ici. Les arcs-en-ciel sont créés par la lumière réfléchie par les gouttelettes d’eau rondes, mais il n’y a pas assez d’eau ici pour se condenser, et il fait trop froid pour le liquide de l’eau dans l’atmosphère. Cet arc est une lumière parasite, »des responsables de l’agence a écrit mardi via le compte Twitter officiel de Perseverance , @NASAPersevere.

Persévérance a capturé la photo à l’aide de sa caméra d’évitement des dangers arrière gauche, de sorte que l’effet de diffusion de la lumière n’est pas surprenant.

« J’ai des pare-soleil sur mes Hazcams avant, qui étaient considérés comme essentiels à la mission (j’en ai besoin pour avancer et je conduis généralement vers l’avant). Les pare-soleil n’étaient pas considérés comme essentiels sur mes Hazcams arrière, donc vous pouvez voir des artefacts de lumière dispersée dans leurs images », ont écrit des responsables dans un autre tweet @NASAPersevere mardi.

La persévérance a atterri à l’intérieur du cratère Jezero de 28 milles de large (45 kilomètres) sur Mars le 18 février. Le rover se prépare actuellement à regarder les vols historiques de la NASA. Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars , qui s’est récemment déployé depuis le ventre de Perseverance.

La campagne de vol d’un mois d’Ingenuity, conçue pour démontrer que l’exploration aérienne est faisable sur Mars, pourrait démarrer dès dimanche 11 avril, ont déclaré des responsables de la NASA.

Une fois qu’Ingenuity aura fini de voler, Perseverance commencera à se concentrer sur ses propres objectifs scientifiques. Le rover de la taille d’une voiture recherchera des signes de vie ancienne sur le sol de Jezero, qui abritait un lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années.

Persévérance permettra également de collecter et de mettre en cache plusieurs dizaines d’échantillons particulièrement prometteurs pour le retour sur Terre, où ils pourront être examinés en détail par des scientifiques dans des laboratoires bien équipés. Une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne transportera ce matériel de Mars à la maison, peut-être dès 2031.