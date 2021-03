Pietro Morello et Tiktokofbanana, les deux tiktokers sur la scène de Sanremo

Il y avait deux tiktokers sur la scène de Sanremo, mais si vous n’avez pas suivi attentivement la troisième nuit du festival, vous les avez peut-être manqués. Il s’agit de Pietro Morello et TikTokofBanana (Valentina Vernia), deux tiktokers très populaires sur la plateforme de partage de vidéos qui, mercredi, lors de la soirée des duos, sont montés sur la scène de l’Ariston avec la chanteuse. Madame. Il est pianiste et elle est danseuse, lors de la représentation qui a présenté un cadre scolaire (y compris des bancs à roulettes), les deux ont participé en tant que danseurs à la chorégraphie conçue pour le chanteur dans la compétition.

Madame a expérimenté la couverture de Prisencolinensinainciusol d’Adriano Celentano précédée d’un sketch dans lequel Madame a fait l’appel en appelant d’abord tous les danseurs et, enfin, Pietro Morello. « Excusez-moi prof, vous me dites qu’à partir de maintenant il suffira de dire Prisencolinensinainciusol et nous nous comprendrons tous? » demande-t-il, avant que la chanson ne commence. Pietro (et son incomparable touffe blanche) a ensuite participé à la performance suivant une chorégraphie simplifiée, contrairement à Valentina qui, en tant que danseuse, a suivi la chorégraphie complète.

Pietro Morello est l’un des tiktokers italiens les plus populaires sur la plateforme chinoise: musicien, il s’essaye souvent au piano même avec des «défis» très particuliers, duo avec d’autres musiciens (Madame a participé plusieurs fois à ses vidéos) et interagit avec son voisin qui le frappe parfois pour lui dire de baisser le volume. Il a actuellement 1,1 million des abonnés sur TikTok. Valentina, sous le pseudonyme de TikTokofbanana, est plutôt une danseuse professionnelle qui a participé en 2019 au programme Amici. Sur TikTok, il publie principalement des vidéos de danse avec un public de 1,2 million de followers.

