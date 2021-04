« Ancient Aliens » passera des mèmes au grand écran

Nous sommes à une époque où toute idée, aussi folle qu’elle puisse paraître, a suffisamment de potentiel pour devenir un film. Dans l’un des mouvements les plus bizarres de l’industrie du divertissement, la série documentaire « Ancient Aliens », une production de History Channel qui a été une source incalculable de mèmes, aura son propre film.

Legendary Pictures a annoncé que cette nouvelle production, qui a la collaboration de History Channel, « Ancient Aliens » comportera sa propre aventure fictive, donc on pouvait s’attendre à tout sauf à regarder un épisode de 90 minutes.

Il a été confirmé que Josh Heald, l’un des créateurs et showrunners de la série «Cobra Kai», sera en charge de la réalisation de ce film avec un scénario écrit par Luke Ryan, qui sera également l’un des producteurs exécutifs. Heald fera également appel à ses partenaires créatifs Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, avec lesquels il travaille à la production de sa série Netflix.

Bien que les détails de l’intrigue dans la bande des « Ancient Aliens » n’aient pas encore été présentés, qui jusqu’à présent sont gardés secrets, Date limite note qu’il s’agira « d’une aventure à deux mains à travers le monde » mettant en vedette des artefacts et des sites du monde antique supposés être liés à des êtres de l’espace extra-atmosphérique.

« Préparer mon premier film avec cette même équipe de rêve qui a cru en moi au début de ma carrière est incroyablement spécial », a déclaré Heald dans un communiqué. «Mes partenaires et moi sommes impatients de produire cette histoire épique avec Mary, Cale et Luke. C’est un retour aux sources pour moi, personnellement, et une autre étape courageuse pour Counterbalance Entertainment. »

« Ancient Aliens » a commencé sa diffusion sur History Channel en avril 2010 sous la production de Prometheus Entertainment et du regretté producteur exécutif Ken Burns. Après la diffusion de son 200e épisode, il est devenu l’une des productions les plus anciennes de la chaîne.