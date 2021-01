L’actrice Winx qui était dans Stranger Things et vous ne vous en souvenez pas

Destination: La saga Winx c’est déjà un succès d’audience sur Netflix avec seulement un jour à l’antenne. La série d’Iginio Straffi se positionne comme le plus regardé au monde et petit à petit catapulte ses protagonistes vers la gloire. Abigail Cowen, interprète de Bloom, est l’un d’entre eux bien qu’elle ait déjà de l’expérience dans deux autres événements sur la plateforme: Stranger Things et Le monde caché de Sabrina. De quoi s’agit-il?

La jeune femme de 22 ans Elle a commencé à agir comme une enfant lorsqu’elle a commencé des cours d’art dramatique à l’âge de neuf ans. À partir de là, elle a forgé un chemin qui l’a également eue dans la modélisation et qui vient de commencer l’âge de 18 ans lui a permis de s’approcher de la scène lorsqu’il s’est rendu à Los Angeles depuis la Floride. Là, il a eu un rôle dans Société de la bande rouge et a commencé sa carrière d’actrice.

Destiny Bloom: La saga Winx était dans Stranger Things

Sa croissance ne s’est pas arrêtée là car il a immédiatement décroché un rôle dans la deuxième saison de Stranger Things en 2017. Avait le rôle de Vicki Charmichael, étudiante à Hawkins High School et amie de Tina et Carol. Elle participe à deux épisodes (1 et 3) et est considérée comme l’une des fans de Billy Hargrove.

Abigail Cowen dans la deuxième saison de Stranger Things (Netflix)



Sa carrière a continué à augmenter lorsqu’en 2018 elle a été choisie pour jouer Dorcas Night dans le monde caché de Sabrina, où il était en 26 épisodes. De plus, il a participé à Le couple de pouvoir, les encourageants, la sagesse de la foule et est en pré-production pour Racheter l’amour et la chasse aux sorcières.

Abigail Cowen dans son rôle de The Hidden World of Sabrina (Netflix)



Cowen a révélé dans une interview à MTV ce qu’il ressentait lorsqu’il a décroché son rôle dans Destiny: The Winx Saga lors d’une audition: «J’étais terrifiée. Je ne savais pas dans quoi je venais de m’embarquer parce que je n’avais jamais joué un rôle de ce calibre auparavant, alors j’ai commencé à douter de moi, vous savez, le syndrome de l’imposteur apparaît. Alors j’étais terrifié..

De plus, il a indiqué qu’il ressentait une pression parce que « Je savais que beaucoup de gens étaient fans du Winx original ». Enfin, il a dit ce qu’il espère générer chez les fans avec sa performance: « J’espère qu’ils pourront trouver quelque chose à l’intérieur de ces personnages, quel que soit le personnage, auquel ils pourront s’identifier et s’aimer eux-mêmes. ».