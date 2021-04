Godzilla contre. Kong: Quel monstre a remporté le grand combat?

Godzilla contre Kong est enfin arrivé. En tant que quatrième entrée dans la franchise Warner Bros.et Legendary MonsterVerse, elle oppose deux des monstres les plus célèbres du cinéma. Mais la plus grande question avant le film était de savoir quel monstre gagnerait? Le réalisateur Adam Wingard a déclaré avant la sortie qu’il «voulait qu’il n’y ait plus d’arguments», ajoutant que «on gagne, et c’est tout». Est-ce vraiment aussi simple que cela? Si oui, qui a gagné? Plongeons-nous.

Attention: cet article contient des spoilers pour Godzilla contre Kong procéder avec prudence. Le premier des deux affrontements entre Godzilla et King Kong survient plus tôt dans le film. Kong est transporté de son domicile sur Skull Island et est enchaîné sur un énorme bateau. Godzilla attrape le vent de son rival Titan et un combat massif éclate, en plein milieu de l’océan. Kong est gravement désavantagé. Godzilla est chez lui dans l’eau. Kong ne l’est pas. Kong est enchaîné au début du combat. Godzilla ne l’est pas. Alors que Kong fait un effort courageux, étant donné les circonstances, c’est Kong qui est vaincu. Presque noyé à mort, battu et meurtri. Ce match est allé à Godzilla dans une promenade. Ce n’était même pas proche.

Le deuxième match survient pendant le troisième acte du film. Les deux bêtes se rencontrent à Hong Kong. Cette fois, les chances sont bien plus égales. Non seulement Kong n’est pas coincé au milieu de l’océan, mais il a maintenant une hache puissante qui a été découverte pendant son séjour dans la Terre creuse. Dans le même temps, Godzilla est en plein mode rage. Il a été attiré par la ville par la présence de Mechagodzilla. Comme un grand homme l’a dit un jour, laissez-les se battre.

Les deux Titans se sont battus cette fois-ci. La ville est nivelée. La hache de Kong s’avère être une arme utile. À tel point qu’il semble avoir le dessus sur certains points. En fin de compte, c’est Godzilla qui se retrouve avec son pied gigantesque sur la poitrine de Kong, prêt à céder à tout moment dans la gigantesque cage thoracique du singe. Kong est laissé pour mort lorsque Godzilla est appelé pour combattre Mechagodzilla. Sans cela, Kong aurait apparemment été tué sur-le-champ.

La seule raison pour laquelle Kong survit est que Nathan (Alexander Skarsgard) et Ilene (Rebecca Hall) élaborent un plan pour le faire revivre, en fabriquant un défibrillateur de fortune de la taille d’un kaiju à partir du navire qu’ils utilisaient pour naviguer dans la Terre creuse. Kong se bat ensuite côte à côte avec Godzilla pour vaincre Mechagodzilla. Godzilla semblait surpassé, peut-être, en partie, parce qu’il était épuisé par sa bataille avec Kong. Ensemble, ils ont pu abattre le Titan robotique créé par Apex. Kong obtient le dernier mot, déchirant la machine en morceaux avec sa hache chargée. En fin de compte, les deux créatures semblent s’être entendues. Godzilla retourne dans l’océan. Kong trouve du réconfort dans la Terre creuse.

Revenons à la question actuelle; qui a gagné? Bien que nous puissions débattre des subtilités de chaque combat individuel toute la journée, Godzilla est incontestablement arrivé en tête dans les deux cas. La première fois que Kong s’est échappé de sa vie. Pendant le combat de Hong Kong, si Mechagodzilla n’était pas apparu, et si les humains n’étaient pas intervenus, Kong serait probablement mort. Et il avait même une arme, contrairement à Godzilla. Donc, même si cela sera sûrement discuté pendant un certain temps, la réponse simple est que Godzilla est arrivé en tête. Godzilla contre Kong est dans les salles maintenant ainsi que sur l’application de streaming HBO Max.

