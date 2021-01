Noms de pleine lune (et plus) pour 2021

Les noms de la pleine lune remontent à quelques centaines d’années aux Amérindiens vivant dans ce qui est maintenant le nord et l’est des États-Unis. Ces tribus suivaient les saisons en donnant des noms distinctifs à chaque pleine lune récurrente. Leurs noms ont été appliqués à tout le mois au cours duquel chacun s’est produit.

Il y avait quelques variations dans les noms de lune, mais, en général, les mêmes étaient courantes dans toutes les tribus algonquines de la Nouvelle-Angleterre à l’ouest jusqu’au lac Supérieur. Les colons européens ont suivi leurs propres coutumes et ont créé certains de leurs propres noms. Puisque le mois lunaire (« synodique ») dure environ 29,5 jours en moyenne, les dates de la pleine lune changent d’année en année.

Voici une liste de tous les noms de pleine lune ainsi que les dates et heures pour 2021. Sauf indication contraire, toutes les heures sont pour le fuseau horaire de l’Est.

(Crédit d’image: Shutterstock)

28 janvier: Pleine lune du loup

14 h 16 HNE (19 h 16 GMT)

Au milieu des neiges froides et profondes du milieu de l’hiver, les meutes de loups hurlaient avidement à l’extérieur des villages indiens. Elle était également connue sous le nom de Vieille Lune ou de Lune après Yule. Dans certaines tribus, c’était la pleine lune des neiges; la plupart ont appliqué ce nom à la prochaine lune.

27 février: Pleine lune de neige

3 h 17 HNE (8 h 17 GMT)

Habituellement, les neiges les plus lourdes tombent ce mois-ci. La chasse devient très difficile et, par conséquent, pour certaines tribus, c’était la pleine lune de la faim.

(Crédit d’image: Ozkan Bilgin / Anadolu Agency / Getty)

28 mars: Pleine Lune de Ver

14 h 48 HAE (18 h 17 GMT)

En ce mois-ci, le sol se ramollit et les vers de terre font réapparaître, invitant le retour des merles. Les tribus les plus septentrionales connaissaient cela sous le nom de Pleine Lune du Corbeau, lorsque le croassement des corbeaux signale la fin de l’hiver, ou de la Pleine Croûte Lune parce que la couverture de neige devient croûtée à cause du dégel le jour et du gel la nuit. La pleine lune de sève, marquant le moment où l’on tapote les érables, est une autre variante.

C’est aussi la pleine lune pascale; la première pleine lune du printemps. Le premier dimanche suivant la Lune pascale est le dimanche de Pâques, qui sera en effet observé une semaine plus tard le dimanche 4 avril.

(Crédit d’image: Shutterstock)

26 avril: Pleine lune rose

23h32 HAE (0332 27 avril GMT)

Le phlox du sol rose ou sauvage est l’une des premières fleurs répandues du printemps. D’autres noms étaient la pleine lune d’herbe à germer, la lune d’oeuf et – parmi les tribus côtières – la pleine lune de poisson, lorsque l’alose est venue en amont pour frayer.

26 mai: Pleine lune des fleurs

7 h 14 HAE (11 h 14 GMT)

Les fleurs sont abondantes partout. Il était également connu sous le nom de pleine lune de plantation de maïs ou de lune de lait. La lune sera également au périgée, le point le plus proche de la Terre sur son orbite, environ neuf heures plus tôt, à 22 heures HAE le 25 mai, à une distance de 222023 miles (357 311 kilomètres) de la Terre. Ce sera le plus proche « super lune« de 2021. De très hautes marées océaniques peuvent être attendues de la coïncidence du périgée avec la pleine lune.

Et enfin, la lune subira un éclipse lunaire totale, qui favorisera la moitié ouest des États-Unis et du Canada, Totality sera inhabituellement court, ne durant qu’environ 15 minutes. Ce sera la seule éclipse lunaire totale de l’année, avec seulement une éclipse lunaire partielle à suivre en novembre.

L’éclipse de Super Blood Wolf Moon du 20 au 21 janvier 2019. (Crédit d’image: Imelda Joson / Edwin Aguirre)

24 juin: pleine lune aux fraises

14 h 40 HAE (1940 GMT)

Connu de toutes les tribus algonquines. Les Européens l’appelaient la Rose Moon.

23 juillet: Full Buck Moon

22h37 HAE (0237 24 juillet GMT)

Quand les nouveaux bois de chevreuil poussent de leur front dans des revêtements de fourrure veloutée. On l’appelait aussi souvent la pleine lune du tonnerre, les orages étant désormais les plus fréquents. Parfois, cela s’appelle aussi la pleine lune des foins.

(Crédit d’image: Anthony Lynch)

22 août: Pleine lune d’esturgeon

8 h 02 HAE (12 h 02 GMT)

À cette période de l’année, ce gros poisson des Grands Lacs et d’autres grands plans d’eau comme le lac Champlain est le plus facilement capturé. Quelques tribus la connaissaient sous le nom de Pleine Lune Rouge parce que la lune se lève d’un air rougeâtre à travers une brume sensuelle. D’autres variations incluent la lune verte de maïs ou la lune de grain.

La pleine lune d’août sera également une «lune bleue», comme le reconnaissent les règles originales des arcanes de l’almanach des fermiers du Maine, désormais disparu. Normalement, chaque saison contient trois pleines lunes. Parfois, cependant, quatre pleines lunes peuvent être regroupées en une saison. Lorsque cela se produit, la troisième pleine lune a été qualifiée de «lune bleue». Pendant la saison estivale 2021, il y a quatre pleines lunes: le 24 juin, le 23 juillet, le 22 août et le 20 septembre. Il s’agit de la troisième pleine lune de la saison estivale. (La définition la plus courante et la plus largement acceptée d’une «lune bleue» est une deuxième pleine lune dans un seul mois civil.)

20 septembre: Full Harvest Moon

19 h 55 HAE (23 h 55 GMT)

Traditionnellement, cette désignation va à la pleine lune qui se produit le plus près de l’équinoxe d’automne (d’automne) – qui est le plus souvent en septembre. En moyenne, les lunes de récolte d’octobre ont lieu à des intervalles de trois ans, bien que la période puisse être assez variable, et il peut y avoir des situations où jusqu’à huit ans peuvent s’écouler (le prochain exemple de ce type surviendra entre 2020 et 2028).

Au plus fort de la récolte, les agriculteurs peuvent travailler la nuit à la lumière de cette lune. Habituellement, la pleine lune se lève en moyenne 50 minutes plus tard chaque nuit, mais pour les quelques nuits autour de la lune des moissons, la lune semble se lever presque à la même heure chaque nuit: seulement 25 à 30 minutes plus tard à travers les États-Unis, et seulement 10 à 20 minutes plus tard pour une grande partie du Canada et de l’Europe. Le maïs, les citrouilles, les courges, les haricots et le riz sauvage – les principaux aliments de base des Amérindiens – sont maintenant prêts à être cueillis.

(Crédit d’image: Stuart McNair)

20 octobre: ​​Pleine lune du chasseur

10 h 57 HAE (14 h 57 GMT)

Avec la chute des feuilles et le cerf engraissé, il est temps de chasser. Depuis que les champs ont été récoltés, les chasseurs peuvent chevaucher les chaumes et voir plus facilement le renard, ainsi que d’autres animaux, qui sont sortis pour glaner et peuvent être capturés pour un banquet d’action de grâce après la récolte.

19 novembre: Pleine lune des castors

3 h 58 HNE (8 h 58 GMT)

C’est maintenant il est temps d’installer des pièges à castors avant que les marais ne gèlent pour assurer un approvisionnement en fourrures d’hiver chaudes. Une autre interprétation suggère que le nom Beaver Moon vient du fait que les castors sont maintenant actifs dans leur préparation pour l’hiver. Ceci est également appelé la lune glaciale.

Le deuxième de l’année éclipse lunaire se produit tôt ce matin; une éclipse presque totale avec 97,4% du diamètre de la lune immergée dans l’ombre sombre de la Terre à 4 h 04 HNE (0904 GMT).

(Crédit d’image: Miguel Claro)

18 décembre: Pleine lune froide

23 h 37 HNE (4 h 37 le 19 décembre GMT)

Décembre est généralement considéré comme le mois où le froid hivernal commence à resserrer son emprise dans l’hémisphère nord. La pleine lune de ce mois-ci est également appelée la longue nuit de lune, car les nuits sont les plus longues et les plus sombres. Elle est également connue sous le nom de Lune avant Yule. Le terme Long Night Moon est un nom doublement approprié car la nuit du milieu de l’hiver est en effet longue et la lune est au-dessus de l’horizon depuis longtemps.

La pleine lune du milieu de l’hiver prend une trajectoire haute à travers le ciel car elle est opposée au soleil bas. Il s’agit également de la plus petite pleine lune de 2021 (un « micromoon, « ou minimoon), puisque la Terre arrivera à l’apogée, à sa plus grande distance de la Terre, le 17 décembre à une distance de 406 320 km. La lune paraîtra 14% plus petite que la pleine lune de mai 26.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.