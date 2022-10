Amsterdam : les scandales autour du réalisateur David O. Russell

in

Cette semaine, le nouveau film avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington ouvre.

©IMDBChristian Bale, John David Washington et Margot Robbie, les protagonistes.

A quelques jours de l’arrivée de l’une des premières les plus importantes de l’année, Amsterdam, qui regorge de stars de Hollywood première classe dont Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington sont ses protagonistes, une vieille polémique refait surface autour du réalisateur responsable de cette production, David O Russel. C’est la première fois qu’il sort un film à l’écran depuis 2015, année où il a réalisé Joie avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro et Bradley Cooperparmi plusieurs autres.

amsterdam C’est l’histoire de trois amis Burt (Bale), Valérie (Robbie) et Harold (Washington) qui se rencontrent pendant la Première Guerre mondiale et deviennent de grands confidents. Un meurtre de haut vol les mettra au centre de la scène, en tant que principaux suspects, et sera le déclic pour cette police aux accents comiques variés. Il convient de noter que bien qu’il ne s’agisse pas d’une histoire vraie, elle s’inspire d’événements réels (en plus des événements évidents liés au conflit de guerre susmentionné).

La production a fait ses débuts avec une cote d’approbation très faible en Tomates pourries (à peine 33% sur 15 critiques chargées) et certaines versions laissent entendre qu’il s’agit d’une tentative de boycott de son réalisateur, David O Russel. La figure de ce cinéaste est pour le moins controversée et cela n’a pas échappé à plusieurs cinéphiles habituels qui ne lui pardonnent toujours pas ses emportements.

+Les problèmes de David O. Russell

Quels sont les principaux problèmes que vous avez rencontrés dans votre carrière David O Russel? Le plus important de tous est récurrent et il a à voir à la fois avec son tempérament et sa façon de traiter les gens sur le plateau.

En 2000 après le tournage de Trois rois, George Clooney dit qu’il a maltraité un figurant et que lorsqu’il a voulu intervenir, la fureur de Russel c’était contre lui. Clooney Il en est venu à définir ce film comme la pire expérience de sa vie. Trois ans plus tard, les problèmes étaient avec Christophe Nolanavec qui Russel J’étais en colère parce que je sentais que Nolan avait arraché à son plâtre Loi de Jude. Pour cette raison, il l’a réprimandé lors d’une soirée où l’on dit même qu’il l’a pris par le cou.

Il faut également mentionner les débordements de David O Russel sur le plateau de I Heart Huckabeesd’où une vidéo a été divulguée dans laquelle il a insulté verbalement Lily Tomlin qu’elle était en colère contre tous les changements de script, et a même jeté des choses sur le plateau qui auraient pu blesser certains membres de l’équipe. Les éclats de fureur et les cris se répétaient dans des fusillades comme celles de Amour accidentel Oui agitation américaine. Toujours contre les acteurs et les techniciens sans raison apparente.

Mais sans aucun doute, la pire chose qu’il ait faite a été en 2012, lorsque sa nièce nicole péloquin, l’a accusé d’avoir abusé d’elle et d’avoir touché ses seins. Le rapport de police indique clairement que Russel a admis l’avoir touchée « curiosité »: Sa nièce, une femme transgenre, suivait un traitement hormonal. De plus, il a dit qu’il se sentait « causé » pour elle. La situation n’aboutit finalement à rien, faute de témoins.

