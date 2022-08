Les boîtes à butin reviendront dans FIFA 23, selon EA, ce qui justifie également la pratique

L’association de longue date entre Electronic Arts et la Fédération Internationale de Football Association, l’instance dirigeante mondiale du football qui a donné son nom à la série de jeux vidéo, prendra fin avec FIFA 23.

Cependant, EA a déclaré que les boîtes de butin aléatoires reviendront pendant les derniers instants du jeu, ce ne sera donc pas la dernière des boîtes de butin de la FIFA.

Les packs FUT controversés, qui peuvent être acquis par le biais de jeux ou achetés avec de l’argent réel et inclure des joueurs et des éléments de club, semblaient sur le point d’être interrompus par EA.

Dans FIFA 21, EA a ajouté une modification à la formule connue sous le nom de Preview Packs qui permettait aux joueurs de visualiser les éléments des packages avant de les acheter, supprimant ainsi l’élément aléatoire.

Au cours des dernières années, il y a également eu une réaction croissante contre les boîtes à butin, ce qui a entraîné une enquête accrue sur leurs activités moins scrupuleuses et même des interdictions dans certains pays.

Le timing est également idéal; EA est en train de passer à un monde post-FIFA, et je dois croire que supprimer les boîtes à butin serait une décision intelligente pour accroître l’intérêt et la bonne volonté envers EA Sports FC.

D’un autre côté, les packs FUT sont assez rentables et FIFA Ultimate Team est toujours très apprécié. Dans sa dernière mise à jour trimestrielle, EA n’a pas fourni de chiffres précis, mais a qualifié la série de « incroyablement bonne à l’échelle mondiale » et a noté que l’interaction des joueurs avait augmenté de plus de 40 % par rapport à l’année précédente.

Cela s’étend à un TCAC de près de 50 % au cours des dix exercices précédents, qui a généré des revenus d’environ 1,5 milliard de dollars au cours du seul exercice 2020.

De plus, le Royaume-Uni a suggéré que les boîtes à butin ne soient pas soumises à la réglementation gouvernementale, ouvrant ainsi la voie à la poursuite de la vente de packs FUT sous leur forme actuelle dans l’un de leurs plus grands pays.