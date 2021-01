Le petit ami de Jane Krakowski: qui est David Rockwell?

L’actrice Jane Krakowski a un homme dans sa vie et apparemment, ils se voient depuis un certain temps!

Une source a révélé que Jane sortait avec le célèbre architecte et designer David Rockwell, et que les deux étaient ensemble «depuis quelques années maintenant, cependant, très tranquillement».

le 30 Rocher étoile était auparavant fiancée au créateur de vêtements Robert Godley, dont elle s’est séparée en 2013, et l’ancien couple a un fils de neuf ans nommé Bennet.

Qui est le petit ami de Jane Krakowski, David Rockwell?

Plus tôt ce mois-ci, Krakowski aurait, par erreur, fréquenté le PDG conservateur de MyPillow, Mike Lindell.

Lindell a réfuté l’histoire et a depuis pris des mesures pour intenter une action en justice pour atteinte à sa réputation.

Le représentant de Krakowski a également nié avec véhémence les rumeurs: «Jane n’a jamais rencontré M. Lindell. Elle n’est pas et n’a jamais eu de relation avec lui, qu’elle soit romantique ou autre. » Le représentant a poursuivi en déclarant de manière ludique que «(Krakowski) est, cependant, dans des relations fantastiques à part entière avec Brad Pitt, Rege-Jean Page et Kermit the Frog et se félicite de toute couverture sur ceux-ci.

Blagues à part, la relation de Krakowski avec Rockwell semble être très réelle.

Voici quelques détails sur l’amant apparent de l’actrice.

C’est un architecte et un designer.

David a fondé Rockwell Group en 1984, un cabinet d’architecture et de design interdisciplinaire récompensé par 250 personnes.

La société de conception est extrêmement polyvalente et a travaillé sur une variété de projets, notamment des maisons, des hôtels, des hôpitaux, des clubs, des casinos, des terrains de jeux, des productions théâtrales et des produits de consommation.

Rockwell est fier de l’entreprise et a déclaré que lui et son équipe «sont tellement chanceux d’avoir des projets incroyablement intéressants qui nous permettent d’évoluer, de changer et de repousser constamment les limites de notre pratique du design».

À propos de la mission de l’entreprise, a déclaré le fondateur, «notre objectif primordial est de créer des espaces qui engagent tous les sens et d’encourager les connexions avec l’environnement et entre les personnes au sein de ces environnements.

Il fait un travail de charité.

David est président émérite de la Design Industries Foundation Fighting AIDS (DIFFA), un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 47 millions de dollars pour les communautés défavorisées.

Rockwell a un lien personnel avec l’organisation, qu’il a rejoint en 1994, car il a perdu son propre frère à cause du SIDA.

Rockwell a déclaré que DIFFA donnait aux concepteurs «une chance d’avoir vraiment un impact énorme».

L’architecte est également membre du conseil d’administration de Citymeals on Wheels et de l’organisation à but non lucratif New York Restoration Project.

Les projets pro-bono de son entreprise incluent Imagination Playground.

Il partage la passion de Krakowski pour le théâtre.

Jane a dit qu’elle «aime (s) faire du théâtre en direct plus que tout», et David a une préférence similaire pour les arts dramatiques.

L’architecte a grandi dans la scène théâtrale. Sa mère était chorégraphe et danseuse de vaudeville, et David lui-même participait souvent à des productions communautaires du New Jersey.

Le théâtre joue un rôle majeur dans ses projets.

Rockwell a déclaré aux intervieweurs que «l’accent mis sur l’arrivée, la procession, l’éclairage et la puissance globale d’une expérience théâtrale en direct ont vraiment eu un impact sur ma façon de penser mes créations.

«Pour moi, le théâtre est un microcosme pour tant de mes intérêts émergents qui se sont concentrés dans la pratique du design», dit l’architecte. «C’est-à-dire le design comme expérience sociale, comme moyen de communication, comme processus collaboratif pour créer et comme univers esthétique uniquement limité par l’imagination.

Rockwell et son équipe ont également conçu des décors pour plus de 30 comédies musicales de Broadway, y compris Laque pour les cheveux, Attraction, Bottes coquines, et Le spectacle d’images Rocky Horror.

Les deux ont gagné Tonys.

Jane a reçu le titre de «Meilleure performance d’une actrice en vedette dans une comédie musicale» pour Neuf en 2003, tandis que David a été récompensé pour sa scénographie sur 2016 Elle m’aime.

Ils se connaissent depuis des années.

On pense que Krakowski et Rockwell se sont rencontrés sur la scène de Broadway.

Ils ont travaillé ensemble sur Elle m’aime en 2016, et tous deux ont assisté à une fête pour célébrer la scénographie de Rockwell pour le spectacle.

La paire a assisté à la soirée d’ouverture de Cexciter ensemble en 2018. En 2019, ils ont été photographiés ensemble lors de la soirée d’ouverture de Embrasse-moi Kate, pour lequel Rockwell a également travaillé sur la scénographie.

Ils ont également été photographiés en train de se mettre à l’aise à la fête Hulaween de Bette Midler en octobre 2019, et Jane a assisté à la fête du 60e anniversaire de Rockwell en juillet dernier.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.