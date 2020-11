NLE Choppa dit qu’il a été visité par l’esprit du roi Von

Une grande partie de la communauté rap a réagi à la mort de King Von, y compris Asia Doll et G Herbo.

Le rappeur de Chicago a été abattu à Atlanta vendredi après que lui et son équipe se soient battus devant le Monaco Hookah Lounge.

NLE Choppa a publié un message à propos de Von au cours du week-end et a déclaré avoir été visité par l’esprit du regretté rappeur tout en méditant. Choppa a beaucoup changé ces derniers mois et a déclaré qu’il ne sortira que de la musique positive à partir de maintenant.

«Sur tout ce que Von m’a rendu visite la nuit dernière en méditation», a-t-il écrit. «J’appelais son nom pendant que je le faisais, puis mon ordinateur s’est soudainement allumé et a éclairé ma chambre puis il s’est finalement arrêté. J’ai aussi commencé à entendre mon chien se déplacer dans ma chambre. Watts fou, c’est comme ça qu’il m’a réveillé. Quand je me suis enfin levé pour aller dans mon grenier, la porte était grande ouverte et le studio à côté était fermé. «

« Cela vous permet juste de savoir physique qu’il n’est pas ici mais dans l’esprit qu’il est », a ajouté Choppa. « J’étais en larmes avant de prier et de méditer dessus et mon frère est venu me rendre visite. Sur dieu, je ne pouvais pas inventer ça. Bruh, je suis le seul dans cette maison et Kingston dans sa cage. Sur ma fille ce matin, c’était un pas au-dessus de moi dans le grenier et qui frappait comme s’il frappait à l’étage au-dessus. Une fois que je me suis réveillé, j’ai regardé à l’extérieur de ma fenêtre et tout pensant que je trébuchais.