Cette appli Google aux plus de 5 000 millions de téléchargements vient de disparaître du Play Store

Google a complètement supprimé l’application Hangouts du Play Store et elle n’apparaît même plus dans les résultats de recherche.

Vous connaissez tous le « passe-temps » Google de supprimer des applications et des servicessoit parce qu’ils ne les considèrent plus utiles, alors qu’ils le sont pour les utilisateurs, soit parce qu’ils décident intégrer ses fonctions dans une autre application plus moderne comme cela s’est produit, il y a environ un an, avec Google Play Music et YouTube Music.

Eh bien, en ce sens, nous venons d’apprendre que l’un des décès les plus annoncés de l’une de ses applications les plus populaires vient de se matérialiser, puisque cette application Google aux plus de 5 000 millions de téléchargements vient de disparaître du Play Store. Nous parlons, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, de Hangouts.

Google supprime définitivement Hangouts de Google Play

Comme nous le disent aujourd’hui les gars de 9to5Google, Google a supprimé l’application Hangouts du Play Store, ce qui signifie que n’est plus disponible au téléchargement ou n’apparaît plus dans les résultats de recherchemais les utilisateurs qui l’ont déjà téléchargé ils pourront continuer à l’utiliser, au moins pendant un certain temps.

Pourquoi Google Hangouts a fini par disparaître de nos vies

En ce sens, le géant américain a confirmé que tous ceux qui ont encore Hangouts installés sur leur mobile Android devront fermer la page Passer à Google Chat dans Gmail en appuyant sur dans le coin supérieur droit de l’application pour quitter complètement les Hangouts classiques et, de cette façon, empêcher les notifications en double dans Gmail et Google Chat.

La société basée à Mountain View avait déjà récemment annoncé que Google Chat remplacerait Hangouts comme application par défaut pour tous les clients Workspace et que, dans le cadre de cette stratégie, « Toutes les applications Hangouts classiques, à l’exception de hangouts.google.com, seront désactivées ».

Google « tue » l’une de ses applications les plus utiles

c’est juste la confirmation d’un décès annoncé en 2017 et qu’il a été retardé jusqu’à ce que Google ait finalement décidé de supprimer Hangouts de son app store.

