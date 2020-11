Momo de TWICE révèle quel membre elle voudrait être et pourquoi

Lors d’une récente diffusion en direct, les fans ont demandé Momo lequel de ses camarades DEUX FOIS membres qu’elle voudrait être si elle en avait la chance – et la réponse de Momo révèle l’un de ses véritables désirs.

Hier, c’était le 24e anniversaire de Momo, et elle avait hâte de le passer avec certaines de ses personnes préférées: ses fans. Vers la fin de la journée, Momo a commencé une diffusion en direct pour discuter avec les ONCE et répondre à leurs questions.

Un fan avait quelque chose d’assez intéressant à demander: quel membre DEUX FOIS Momo voudrait-il devenir pendant 24 heures? Après un moment d’hésitation, sa réponse était claire: elle adorerait être DEUX FOIS maknae, Tzuyu! Mais pourquoi?

Vouloir être aussi belle que Tzuyu est quelque chose à laquelle beaucoup d’ONCE peuvent probablement s’identifier. De ses yeux de poupée à ses lèvres boudeuses en passant par sa mâchoire acérée, Tzuyu est le visuel de TWICE pour de nombreuses bonnes raisons.

Cependant, Momo a poursuivi en disant que « tous les membres sont jolis«- et elle n’a certainement pas tort. Bien qu’elle ne soit pas le visuel officiel du groupe, Momo elle-même est indéniablement l’une des vraies beautés de K-Pop.

Alors, quelle était la raison pour laquelle le danseur principal voulait être Tzuyu pendant une journée? Voici un indice: malgré la longueur de ses jambes, Momo ne mesure que 163 cm.

C’est vrai – elle veut essayer d’être Tzuyu parce que le maknae est si grand! Même si elle est la plus jeune du groupe, Tzuyu mesure 170 cm, ce qui la rend presque 3 pouces plus grande que Momo.

Lorsqu’ils se tiennent côte à côte, la différence de hauteur est claire.

Momo a expliqué que si tous les membres sont jolis, Tzuyu est la plus grande, donc «sa perspective est différente». Il semble que Momo veuille savoir à quoi ressemble le monde de la hauteur de Tzuyu.

Bien sûr, les autres membres ont tous leurs propres charmes uniques, il n’est donc pas surprenant que Momo ait ajouté un dernier point à sa réponse: «Je veux aussi essayer d’être tous les autres membres aussi».