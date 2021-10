Night of the Living Dead 2 First Look réunit le casting original de Day of the Dead

Il a été rapporté en juin que la horde de zombies traînante de George A. Romero reviendrait sur les écrans dans une nouvelle suite non officielle, La nuit des morts-vivants 2e partie, qui est écrit et réalisé par Marcus Slabine et a été tourné à peu près en secret cette année. Bien que les suites non officielles ne représentent généralement pas grand-chose, celle-ci a quelque chose pour elle, car elle réunit trois acteurs de Romero. Nuit des morts-vivants suite Le jour des morts. Cela signifie-t-il donc que le film est une continuation de l’histoire, ou interprètent-ils tous les nouveaux personnages du nouveau film ? De nouvelles images de premier aperçu du film ont été publiées sur les personnages principaux, et il semble certainement qu’ils soient prêts pour un chaos sanglant.

Tout d’abord, les acteurs en question sont Lori Cardille, Terry Alexander et Jarlath Conroy, qui sont tous apparus dans Le jour des morts et plus particulièrement joué des personnages qui ont survécu à cet assaut particulier de zombies, ce qui pourrait les amener à reprendre les rôles joués dans l’horreur de 1985. Les trois sont apparus dans une très brève bande-annonce publiée début septembre, qui n’offrait aucun détail autre que l’adresse du site officiel, qui compte actuellement jusqu’à ce vendredi.

Selon le texte de présentation officiel du film, le film se déroule sur une île éloignée où quelques survivants de l’apocalypse se sont retirés dans l’espoir de vivre leur vie sans la menace d’être mordus par des morts-vivants. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que les eaux commencent à cracher une nouvelle armée de créatures affamées de cerveau contre lesquelles elles doivent se battre pour survivre. Dans l’ensemble, cela ressemble à une continuation de l’histoire, et aurait du sens dans la trilogie de Romero de Night, L’aube et le jour conduirait inévitablement à une deuxième nuit, si vous écartez ses autres suites et les nombreux remakes, redémarrages et autres.

Dans une interview avec Sanglant dégoûtant, le réalisateur Slabine a déclaré : « Avec La nuit des morts-vivants II Je voulais raconter une histoire originale et engageante avec ces acteurs incroyables qui ne sont plus ensemble depuis 1985. Ils sont incroyables et je veux montrer que ce n’est pas parce que quelqu’un a plus de 60 ans qu’il ne peut pas donner un performances phénoménales. Pendant l’une des scènes de Jarlath, 2 membres de l’équipe ont dû quitter le plateau car ils pleuraient et gâchaient presque la prise à cause de sa qualité. C’est incroyable de voir les 3 ensemble avec toute leur chimie ne pas sauter un battement puisqu’ils étaient tous ensemble ainsi que leur NEEtaKXwIzZpIL. Nous avons une tonne de surprises et de grands noms que nous n’avons pas encore annoncés, mais nous sommes ravis d’en faire partie et nous sommes convaincus que les fans seront ravis. Le film parle d’abord des personnages et de l’histoire avant toute autre chose, mais ça va toujours être extrêmement sanglant et avoir de grands rebondissements. »

Selon le rapport, Marcus Slabine fera la promotion du film avec les trois Le jour des morts membres de la distribution à la convention du Chiller Theatre dans le New Jersey ce week-end, il est donc probable que le compte à rebours du site Web mènera à un lancement complet du site avant cet événement. On ne sait pas encore quand le film sera disponible, ni où, mais tout le monde aime un bon film de zombies, et s’il est aussi bien fait que Slabine semble le croire, alors il pourrait rejoindre les rangs comme un autre régal inspiré de Romero. Cette nouvelle a été initialement rapportée par Bloody Disgusting.

