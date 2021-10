« Luis Miguel, la série », pourquoi ne peut-il pas raconter l’histoire du Soleil avec Aracely Arámbula

Après que Netflix a annoncé que les acteurs Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Adab, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce et Antonio Mauri rejoindront le casting de la troisième saison de « Luis Miguel, la série», La question s’est à nouveau posée : Aracely Arámbula apparaîtra-t-elle dans les derniers épisodes ?

La relation de Soleil du Mexique et de l’actrice bien connue cela n’a pas duré longtemps, cela a commencé en 2005 et s’est terminé en 2009, mais ils ont eu deux enfants, Miguel et Daniel. A l’image de leur idylle, leur séparation n’a pas été largement évoquée par les artistes, qui ont préféré garder la discrétion avec les médias.

Pour empêcher que cette partie de l’histoire de Luismi ne soit décrite dans la série Netflix, Aracely Arámbula a engagé une procédure judiciaire et bien qu’il ait été mentionné que l’actrice avait mis certaines conditions pour qu’ils puissent utiliser son image, elle a refusé de faire partie de « Luis Miguel, la série”.

« Ils ont rencontré à une occasion Mme Arámbula et la position de la femme était très claire, en aucun cas elle ne voulait ou n’avait de référence dans la série et c’est plus tard qu’elle m’a demandé d’intervenir et j’ai eu des entretiens avec le producteur», a déclaré l’avocat Guillermo Pous au programme Fenêtrage.

Aracely Arámbula a empêché Netflix d’utiliser son image et celle de ses enfants dans « Luis Miguel, la série » (Photo : @aracelyarambula / @lmxlm)

POURQUOI ARACELY ARAMULA NE FAIT-ELLE PAS PARTIE DE « LUIS MIGUEL, LA SÉRIE 3 ?

En avril 2021, Aracely Arambula a dévoilé que Netflix Vous ne pourrez pas utiliser votre image, ni la mentionner en aucune saison de la biosérie de Luis MiguelDe plus, il a expliqué ses raisons dans un communiqué.

« Comme cela a été commenté dès le début et par ma direction, ainsi que par mon représentant légal, je n’ai jamais eu l’intention d’autoriser l’utilisation et l’exploitation de mon image dans le cadre du récit biographique, réel et/ou fictif de la série Luis Miguel. Ma position était claire et énergique pour faire valoir un droit qui m’appartient exclusivement et j’ai fermement défendu« , a déclaré l’actrice de 46 ans.

Il a également ajouté : «Avec plus de deux décennies d’expérience professionnelle, prendre soin de mon image n’a pas été une tâche facile et cela devrait être un soutien et un encouragement pour l’ensemble de notre syndicat, car nous vivons de ce que nous forgeons de notre travail.”.

« Je vous invite à faire valoir vos droits, à les défendre et à arrêter de penser qu’il y a des choses qui ne peuvent pas être réalisées aussi grand que puisse paraître le défi », a-t-il recommandé à ses confrères du milieu artistique.

L’actrice mexicaine a également souligné qu’être une partie importante de la vie d’une personne ne lui donne pas le droit d’en tirer profit. « Être protagoniste dans la vie de quelqu’un ne signifie pas être protagoniste dans son entreprise. J’ai commencé le projet d’écrire mes mémoires, où, avec prudence et discrétion, ma vie personnelle a été impliquée dans sa transition vers la vie professionnelle et a atteint le moment d’être mère, étant ainsi qu’elles pourront connaître le plus étapes transcendantes; la réalité racontée à partir de la source et non par des tiers sans rapport avec elle, ni de manière partielle ou biaisée”.