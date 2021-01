« Vikings »: ce qui s’est passé à la fin avec Rollo, le frère de Ragnar Lothbrok

Les 10 derniers chapitres de « Vikings”Sont déjà disponibles sur différentes plateformes en tant qu’épilogue de l’une des fictions les plus populaires de ces dernières années. Dans ce dernier lot d’épisodes, la série a clôturé les histoires de différents personnages qui sont apparus tout au long de la série, bien qu’elle ait laissé certains noms tels que Rollo, un Viking joué par Clive Standen dans les premières saisons.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication de la fin de « Vikings »

Le frère du célèbre Viking Ragnar Lothbrok Il a toujours eu des ennuis dès le premier moment où il a été présenté aux fans, et les choses ont empiré avant d’obtenir ce qu’il avait toujours voulu: puissance et prestige. Pourtant, il a réussi à faire une grande impression sur tout le monde avec ses brèves apparitions.

Dans les premiers épisodes, il ne s’entendait pas toujours avec son frère et cela le dérangeait qu’il soit plus célèbre et plus puissant que lui. Même lors de sa première incursion dans Angleterre, Rouleau insiste pour que tous soient considérés comme égaux, mais il est évident dès le début que Ragnar il est destiné à de plus grandes choses.

PLUS D’INFORMATIONS: Explication du retour de Floki dans les derniers chapitres de la série

Quand Ragnar devient comte puis roi, l’amertume de Rouleau ça grandit. Au cours des saisons suivantes, cela le conduirait même à combattre son propre frère, mais d’un moment à l’autre, il a disparu. Que lui est-il arrivé lors de la dernière saison de « Vikings« ? Express a la réponse.

QU’EST-IL ARRIVÉ À ROLLO À LA FIN DES «VIKINGS»?

Rollo ne s’est jamais entendu avec son frère Ragnar (Photo: Netflix)

Comme les fans s’en souviennent, pendant la saison 2 Rouleau joint Jarl Borg dans une grande bataille contre son frère. Même si Ragnar gagner avec Roi horik, le mal est fait et Ragnar Il ne fait plus jamais entièrement confiance à son frère. Pour la saison 3, Rouleau voyager avec les autres Vikings pour faire la première incursion dans Paris, qui a du succès.

Mais quand la plupart des guerriers partent pour rentrer chez eux, Rouleau propose de rester au camp d’hiver car ils reviendront attaquer à nouveau. Ragnar il est gravement blessé à ce moment-là et ne peut l’empêcher de se produire. Quand ils s’en vont, Rouleau fait un pacte avec l’empereur Charles pour vous aider à repousser le prochain attaque viking.

En retour, il épouse la fille de Charles, la princesse Gisla, interprétée par Morgane Polanski. Avec sa nouvelle vie confortable de duc, Rouleau aide à réussir à stimuler le prochain attaque viking, et les terres de la Normandie pour régner avec sa femme. Avec Gisla, Ils ont trois enfants.

Rollo était l’un des favoris des fans, mais il n’est pas apparu la saison dernière (Photo: Netflix)

Même si Rouleau voir certains des fils de Ragnar, il ne voit jamais son frère après s’être battu du côté opposé pendant Paris. La dernière fois que les fans le voient ou l’entendent, Rouleau envoyer des troupes pour aider Ivar le désossé s’en remettre Kattegat des mains de Lagertha.

Après cela, Rollo retourne dans son ancienne maison pour demander Lagertha et Bjorn ironside qu’ils reviennent avec lui Frankia, mais ils déclinent même après Rouleau raconte Bjorn qu’il est son vrai père. Cependant, Lagertha nie les accusations et Bjorn il ne semble pas trop convaincu non plus.

Rollo a été l’un des premiers souverains normands en France (Photo: Netflix)

De nombreux fans pensaient que Rouleau Je reviendrais avant la fin de la série, mais cela n’arrive pas. Il est originaire de Kattegat et ça aurait été bien s’il y retournait car il aurait même pu venir Angleterre en quelque sorte dans diverses circonstances.

Selon les documents historiques, le Viking du même nom qui Rouleau est effectivement devenu le premier dirigeant de la Normandie dans France et, comme dans la série, il a juré allégeance à Le roi charles jusqu’à environ 928. On pense qu’il est mort à 70 ans dans le 930, et maintenant les fans espèrent que ce qui lui est exactement arrivé sera révélé au moins dans une histoire pour « Vikings: Valhalla».