Lifetime a présenté Arrebatada de sus Brazos avec Judy Reyes et Fátima Molina comme protagonistes

Lifetime, la chaîne de télévision par abonnement aux États-Unis, se prépare pour sa prochaine première. Encore une fois, sous la devise «films pour femmes, faits par des femmes», Maintenant vient un nouveau projet : Arraché de leurs bras. Ce film, qui sortira le 30 octobre aux USA et bientôt en Amérique latine, a pour protagonistes Judy Reyes et Fatima Molina.

Arraché de leurs bras c’est un film qui raconte une histoire vraie et qui arrive à un moment critique. Afin de capter les problèmes que rencontrent les Latinos lorsqu’ils arrivent à la frontière avec les États-Unis, Lifetime raconte le cas bien connu de Cindy Madrid. Cette femme a été séparée, en 2018, de sa fille de six ans lors de sa traversée vers son pays voisin.

Par conséquent, pour raconter votre expérience et vos sentiments lorsque vous parlez d’un cas réel, Judy Reyes et Fátima Molina se sont produites lors d’un événement exclusif à vie auquel Spoiler était présent. De manière virtuelle, la chaîne de télévision a présenté les actrices après avoir diffusé une bande-annonce de Arraché de leurs bras et certains fragments de chacun d’eux.

Et, après avoir été présentés avec style, Reyes et Molina se sont préparés à parler du film et à répondre aux questions sur les problèmes sociaux que connaissent les Latinos. « Cela a été un honneur de faire quelque chose qui a tant compté pour la communauté latino, surtout en vivant ici aux États-Unis. En tant que mère, en tant que fille, en tant que Latina, il n’est pas possible de se sentir inconscient d’un problème comme celui-là« Judy a commencé par expliquer qui jouera Thelma García, une avocate en droit de l’immigration qui a travaillé pour réunir les protagonistes.

« Je suis fier de jouer un rôle comme Thelma, qui est une vraie personne. J’ai eu l’occasion de discuter avec elle à plusieurs reprises et elle a été une héroïne pour moi car elle a consacré toute sa vie à rapprocher parents et enfants.» a déclaré Reyes à propos de son personnage. Alors, Fatima Molina s’est joint à la réponse et a déclaré: « Bien que nous soyons actrices et qu’une grande partie de notre travail consiste à divertir, nous atteignons également l’empathie et la conscience sociale. En tant que Mexicain, en tant que Latina, il semblait très important de pouvoir jouer un rôle comme celui-ci”.

Molina incarnera Cindy Madrid, la mère à qui sa fille lui a été enlevée et sur laquelle est basée cette histoire. Et, selon ses paroles, Arraché de leurs bras « c’est une belle histoire à méditer”. De plus, pour Fatima, ce film a pour but de sensibiliser et de générer de l’empathie chez les téléspectateurs. « J’espère que tout le monde saisira l’occasion de voir cette histoire, de faire passer le mot, de faire preuve d’empathie et de se rendre compte que ce n’est qu’une histoire parmi les milliers qui passent chaque jour.« , Il expliqua

Pour sa part, Judy Reyes assuré que le film parle de « un sketch sur des choses qui se passent encore”. L’actrice est l’une des plus polyvalentes de l’industrie cinématographique et cette fois, elle a joué l’un des personnages les plus sentimentaux de sa carrière. « C’était super intense, mais parfois vous êtes tellement absorbé par le travail que vous ne réalisez pas l’impact émotionnel que cela a. Réfléchir ça me donne beaucoup d’émotion, on pleure beaucoup sans savoir pourquoi et puis tu te rends compte que c’est à cause de ce que tu as interprété ce jour-là, reflétant l’injustice», a-t-il condamné lors de l’événement exclusif Lifetime.

Puis, pour conclure, les deux interprètes ont précisé que Arraché de leurs bras ce n’est qu’un exemple du vrai problème. « On veut continuer à élever la voix, c’est ce genre de problèmes qu’il faut vraiment rendre visible« Dit Molina à laquelle Reyes a ajouté : »si on ne le parle pas, il n’existe pas”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂