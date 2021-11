« La reine du flow » : les secrets du dressing de la saison 2

La deuxième saison de « La reine du flux« Arrivé chargé d’épisodes passionnants, qui montreront le dénouement de l’histoire de Yeimy montoya, Charly Cruz et Juancho, interprétés par Caroline Ramirez, Carlos Torres et Andrés Sandoval, respectivement, qui en plus de jouer leurs rôles auront l’air totalement renouvelés avec des looks dont les téléspectateurs tomberont amoureux.

Et ce n’est pas pour moins, car les protagonistes, ainsi que les acteurs qui donnent vie aux chanteurs urbains de cette série colombienne à succès, doivent projeter à quel point ils ont grandi et comment ils se sont consolidés dans leur carrière.

Est-ce que En plus de la musique, les vêtements et l’apparence de chacun d’eux doivent être reflétés lorsqu’ils montent sur scène, bien que beaucoup l’aient également utilisé pour marquer leur propre style dans l’intrigue.. Bien que tout ce que nous voyons à travers les écrans concernant le vestiaire en ait plu à plus d’un, peu connaissent le grand travail qui a été fait derrière pour obtenir ces magnifiques résultats.

QUELS SONT LES SECRETS DERRIÈRE LE COSTUME DE « LA REINE DU FLOW 2 » ?

La proposition vestimentaire de « La reina del flow 2 » est sans aucun doute un élément plein de diversité et de couleurs pour lequel un travail exhaustif a été réalisé par toute une équipe de professionnels.

Lina Carvajal, costumière de la série Netflix, a révélé comment elle laisse libre cours à sa créativité pour obtenir les résultats que l’on voit dans chaque épisode. « Vous regardez toutes ces directives esthétiques et vous créez le personnage dans leurs différentes situations. C’était le processus « a-t-il déclaré dans une interview à Caracol Televisión.

Il a également souligné que parce que chaque personne est un univers différent, pas seulement à cause de la musique, ce que son équipe cherche, c’est à raconter qui il est à partir de ses costumes. Pour ce faire, elle s’appuie sur des artistes de renom.

« Je fais des recherches sur mes personnages, non seulement dans les lignes esthétiques du reggaeton, mais aussi avec d’autres genres comme la trap, le punk, le rap et la pop, ayant comme références à Just World, JLo, Madonna, Jaden Smith, Maluma, entre autres », a-t-il indiqué.

CE QU’IL A PENSÉ POUR CHACUN DES PERSONNAGES

Pour Yeimy, il a souligné qu’il recherchait des artistes emblématiques des années 90, qu’il en tirait le meilleur d’eux en termes de vêtements et de maquillage ; en attendant, il a mis en valeur Charly avec des thèmes grecs afin de mettre en valeur son gros ego.

À d’autres personnages comme Irma, il a donné un look rebelle en le combinant avec du punk, mais afin de ne pas la faire paraître cataloguée, il a combiné ses vêtements avec du trap et de la pop. La même démarche a été menée avec Axl, dont il a pris Jaden Smith comme référence pour porter des pantalons avec des patchs graffiti à la mode avec une esthétique des années 90, auxquels il a ajouté un collier de perles, des chaînes, etc.

ILS « EMPOISONNENT » LES VÊTEMENTS

La costumière Lina Carvajal a déclaré que pour obtenir chacun des looks, ils devaient « empoisonner les vêtements » ; en d’autres termes, laissez libre cours à votre imagination. Et c’est qu’une fois qu’ils ont mené le processus d’enquête et fait les tests, tout n’est pas défini à ce moment-là, car cela change constamment.

« Je dis à mon équipe de travailler de manière créative, mettons une chaîne sur celle-ci, enlevons les lacets de l’autre, pulvérisons de la peinture sur celle-ci, changeons les accessoires ; et puis je vois tout le monde faire des ciseaux car chaque personnage a une ligne directrice précise (…). Je suis fan de friperie vintage et avec Natalia on fait du shopping puis on modifie ou ’empoisonne’ telle ou telle chose », terminé.