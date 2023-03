Night Court Melissa Rauch parle de l’arrivée de John Larroquette et des plans pour la saison 2

spectacle des années 80 Cour de nuit vient de diffuser sa série revival en janvier dernier avec Mélissa Rauch dans le rôle d’Abby Stone. Moins d’un mois après le début de la diffusion de l’émission, Cour de nuit a été renouvelé pour une deuxième saison. Il a déjà été rapporté que Melissa Rauch et son mari Winston Rauch étaient ceux qui avaient lancé le projet sur NBC. Ils ont réussi à ramener la série sur le petit écran et ont même fait revenir John Larroquette dans le rôle de Dan Fielding. Cour de nuit L’actrice principale de la série Revival, Rauch, s’est entretenue avec Collider pour discuter du casting de John Larroquette et des plans pour la saison deux.





Faire venir l’acteur original John Larroquette a toujours été le plan. Rauch partage que l’acteur ne voulait initialement pas revoir la série. Heureusement, tout a fonctionné Rauch a partagé comment cela s’est passé,

FILM VIDÉO DU JOUR

« John était très présent dans l’histoire que nous voulions raconter pour le pilote. Lorsque nous avons eu ces premières conversations avec lui, il n’était vraiment pas d’accord, au début. Il était très gentil et très reconnaissant, mais il était juste comme: « Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’avais prévu de revoir. » Mais il a laissé la porte ouverte, alors j’ai continué à forcer cette petite porte. Nous y retournions et lui parlions encore. Il était tout simplement merveilleux dans le processus de développement, parlant de la façon dont Dan Fielding reviendrait et comment il réintégrerait ce monde. Donc, je me sens très, très chanceux d’avoir pu faire ça avec lui. C’était vraiment fini la pandémie. Je ne l’avais pas rencontré en personne jusqu’à ce que nous soyons sur le plateau, en train de filmer le pilote, car notre relation était pendant le confinement, par téléphone et sur Zoom.





Plans pour la deuxième saison de Night Court

CNB

L’actrice a partagé qu’elle était ravie d’avoir Tara Lipinski et Johnny Weir dans Cour de nuit. Et maintenant que la série a été renouvelée pour une deuxième saison, Rauch révèle son intention d’avoir plus de stars invitées dans la série. Dit-elle,

«Ils étaient tellement drôles et ont vraiment réussi. Ils sont venus et, 10 sur 10, ont fait un travail formidable. Je suis tellement fan d’eux. C’était tellement cool de les rencontrer et de les voir faire leur truc. Ce sont juste de tels pros. Ils sont arrivés et, pour quiconque vient sur un plateau sur lequel vous n’êtes jamais allé auparavant, je suis sûr qu’il y a une courbe d’apprentissage, mais ils n’étaient que la perfection, dès le départ. Ce serait absolument tellement amusant de faire venir un éventail de stars invitées. J’espère que nous pourrons plonger là-dedans dans la saison 2. «

Rauch a laissé échapper qu’ils discutaient déjà des plans pour la saison deux. Lorsqu’on lui a demandé des détails à ce sujet, elle a partagé,

« Nous commençons tout juste à en parler maintenant. La salle des écrivains a commencé et nous sommes en train de déterminer ce que ces choses vont être. J’ai hâte d’en savoir plus sur tous les personnages. Étant donné que ces relations sont nouvellement formées, j’ai hâte de voir où tout cela va aller. J’aime tellement les affaires qui arrivent dans cette salle d’audience, et je suis ravi de voir quelles autres affaires incroyables, amusantes et de centre gauche franchiront ces portes dans la saison 2. »

Cour de nuit est diffusé tous les mardis sur NBC et est disponible en streaming sur Peacock.