Hasta el Cielo: la vraie relation entre Álvaro Rico et Asia Ortega

Les protagonistes du thriller espagnol ont partagé des mois de tournage. Comment votre lien travaillait-il ensemble sur Netflix?

©NetflixÁlvaro Rico et Asia Ortega ont joué dans Hasta el Cielo.

Depuis que Jusqu’au ciel j’arrive à Netflix, les tendances de la plateforme de streaming ont été révolutionnées. Tiré d’une histoire mystérieuse, ce Thriller espagnol Il a su rapidement se classer parmi les abonnés les plus consultés et captivés du service. Et, en grande partie, cela est dû au travail de ses protagonistes Alvaro Rico et Asia Ortega. Comment s’entendent-ils dans la vraie vie ?

+ De quoi parle Up to Heaven sur Netflix

Créé par Daniel Calparsoro et Jorge Guerricaecheverría, la série est venue raconter une histoire de crime crue et convaincante. Avec sept épisodes, se positionne déjà parmi les fictions les plus marquantes de la semaine. De quoi s’agit-il? L’histoire suit soleilune femme qui reçoit un appel impressionnant : son mari Angechef d’un gang d’aluniceros, est décédé.

Veuve et avec un fils à sa charge, Sole se retrouve couverte de responsabilités et d’affaires compliquées qu’elle doit mener à bien. Il est clair qu’elle n’est pas disposée à retourner à la tutelle de Roguelioson père connu pour être l’un des plus gros trafiquants de biens volés de Madrid.

« Déterminée à trouver la vie par elle-même, Sole trouvera sur son chemin de nouveaux alliés qui l’aideront à percer le mystère des morts qui ont marqué son destin, tandis qu’elle renoue avec le gang des travailleurs au noir et parvient à gagner leur confiance pour se produire à nouveau. aussi ambitieux que ceux d’autrefois», explique le synopsis officiel. Et il ajoute : « Mais ni la police ni les mafias avec lesquelles il devra rivaliser ne voudront lui faciliter l’accès au paradis.”.

+ La relation entre Álvaro Rico et Asia Ortega de Hasta el Cielo

Tandis qu’Asia Ortega joue dans Jusqu’au ciel dans le rôle de Sole, Álvaro Rico fait également partie du casting dans le rôle de fernan. Comment s’entendent-ils ? La vérité est que, comme ils l’ont publié sur les réseaux sociaux, ils ont une belle amitié et ont apprécié le processus de tournage de la série.

« Je suis enthousiasmé par ce projet et j’espère que vous l’apprécierez autant que j’en ai eu à l’enregistrer. L’action, la passion et l’autonomisation définissent le voyage que ses personnages entreprennent pour atteindre le sommet», a écrit l’actrice après avoir partagé des images avec sa co-star. De son côté, Álvaro Rico a publié : «Ce furent cinq mois de tournage mouvementés, entourés d’une équipe incroyable. J’espère que vous l’apprécierez autant que j’en ai eu à le filmer”.

