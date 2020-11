Comment augmenter l’endurance du chef dans State of Survival

L’endurance en chef est une ressource cruciale à gérer dans le jeu mobile État de survie, car sans lui, vous ne pouvez pas faire de missions ou envoyer des marcheurs. Cela dit, dans ce guide, comment augmenter l’endurance du chef État de survie.

State of Survival Comment augmenter l’endurance du chef

Pour obtenir plus d’endurance pour votre chef gratuitement, vous pouvez soit augmenter le niveau de votre chef, trouver des boosters pendant les événements de chasse, ou obtenir plus de largages quotidiens.

Pour niveler votre chef, vous aurez besoin de Chief EXP. Vous pouvez obtenir Cheif EXP en ouvrant des caisses de butin VP gratuites, en effectuant des tâches quotidiennes et en terminant des confrontations. Parallèlement à tout cela, terminer des missions de croissance et de rallye vous récompensera également avec une EXP de chef. Pour plus de moyens d’obtenir Chief XP, consultez la liste ci-dessous.

Ouverture des caisses d’honneur

Faire des zones de peste

Pendant les événements de chasse Travis, vous pouvez trouver des boosters d’endurance dans des sacs à dos, qui peuvent ensuite être utilisés pour augmenter votre barre d’endurance au maximum. Vous pouvez également économiser 20% de toute votre endurance en trouvant et en obtenant le héros Travis. Pour trouver Travis, vous aurez besoin de dix fragments, et une fois que vous les aurez obtenus, vous obtiendrez un événement de localisation Travis. Complétez-le et vous les obtiendrez en tant que nouveau héros.