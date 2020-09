iPhone 12: quand il sortira, combien il coûtera et comment il le sera

Cette année aussi, il est presque temps pour nouveaux iPhones. Le mardi 15 septembre, la maison de Cupertino enlèvera les voiles aux nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, et pour la première fois également à un inédit iPhone 12 Max; comme d’habitude, cependant, les informations divulguées sur les nouveaux appareils abondent bien avant que le fabricant ne puisse officiellement lever le rideau sur l’événement de présentation prévu pendant des jours.

En réalité, dans ce 2020 imprévisible, la conception, la production et la sortie des nouveaux smartphones Apple en souffriront également retards et changements: le lancement ne sera pas l’événement habituel en présence d’invités et de journalistes du monde entier mais un événement virtuel qui se tiendra une semaine plus tard que le scénario classique suivi les années précédentes. Cependant, la pandémie et le verrouillage n’ont pas empêché les rumeurs et hypothèses sur les nouveaux téléphones de circuler librement, au point de dresser un portrait assez complet de l’arrivée des gadgets. Alors voilà Que souhaitez-vous savoir des nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max avant qu’Apple ne les présente.

Sortie

La pandémie de coronavirus a ralenti le travail de conception et la machine logistique complexe dans laquelle les fournisseurs de composants iPhone et les entreprises d’assemblage se font concurrence pour fabriquer le produit fini. Apple avait déjà anticipé que le lancement des appareils serait retardé de quelques semaines; selon certaines sources, les appareils prévus pourraient être libérés dans deux vagues. La première, à partir du 12 octobre, avec le lancement des modèles de base de l’iPhone 12; la deuxième pas avant novembre. Cependant, comme l’événement de présentation est fixé au 15 septembre, le lancement sur le marché pourrait avoir lieu avec un délai plus court que celui estimé par les rumeurs.

prix

Sur les prix des nouveaux appareils, il y a plus d’incertitude que jamais. Certaines rumeurs suggèrent en fait que le prix maximum devrait rester stable tandis que celui de l’appareil le moins cher de la gamme pourrait même baisser, avec des prix américains commençant à 649 € pour l’iPhone 12 compact et passant progressivement à 749 €, 999 € et 1099 € pour l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max Selon d’autres rumeurs, cependant, le coût des gadgets sortants devrait souffrir d’un retouche vers le haut par rapport aux modèles de l’année dernière.

Les noms des quatre versions

Pour la première fois, Apple devrait lancer non pas un, pas deux, pas trois mais bien quatre nouveaux iPhones immediatement. L’époque des fondateurs de smartphones de la série est révolue, et en 2020 la maison Cupertino semble vouloir répondre aux besoins d’un public plus large que jamais avec quatre modèles progressivement plus sophistiqués, plus grands et plus chers. Le modèle de base et plus compact devrait être appelé iPhone 12 et disposent d’un écran de 5,4 pouces, suivi d’une variante plus grande sans précédent appelée iPhone 12 Max avec panneau de 6,1 pouces. Le plus cher iPhone 12 Pro il doit commencer à des dimensions égales à celles du modèle Max et être suivi d’un iPhone 12 Pro Max avec écran 6,7 pouces.

Conception et spécifications techniques probables

Le design de l’iPhone 12 sera l’une des innovations majeures de la série, même si les fans les plus fidèles ne le trouveront pas complètement nouveau. Les gadgets à venir devraient être basés sur un cadre repensé, également en métal mais avec des bords plats; la solution doit se souvenir ce qui a déjà été vu sur les iPhone 4 et 5 mais aussi – plus récemment – sur le dernier iPad Pro. La face avant des appareils sera toujours occupée par le encoche dédiée à la reconnaissance faciale tandis que le panneau à bord des gadgets doit être de type OLED sur tous les modèles.

Toutes les fonctionnalités supplémentaires de l’iPhone 11 restent confirmées – y compris la charge sans fil et inversée et la résistance à l’eau – tandis que le processeur à bord des appareils sera pour tout le monde le nouveau Apple A14, qui, comme d’habitude, devrait garantir le même niveau de performance de base pour tous les modèles. Passer d’un modèle à un autre sera certainement la taille des batteries, mais probablement aussi le quantité de RAM à bord (6 Go pour les variantes Pro, 4 Go pour les versions basiques) et le type d’écran: la résolution des écrans garantira à chacun un définition d’environ 460 pixels par pouce, mais sur les modèles Pro, il peut en fait être présent Technologie ProMotion, qui permet à l’écran de modifier sa fréquence de rafraîchissement en fonction des activités effectuées.

À quoi ressemblera la caméra de l’iPhone 12

Cependant, les caméras seront le principal facteur de différenciation entre les 4 modèles d’iPhone 12. Les variantes de base devraient être installées deux caméras 12 Mpixel, l’un avec un objectif standard et l’autre avec un objectif ultra grand angle; Les modèles Pro devraient ajouter un capteur supplémentaire de 12 Mpixels avec téléobjectif, cette fois, cependant, capable de zoomer 3x au lieu de 2x comme c’était le cas sur l’iPhone 11 Pro et Pro Max.

La nouveauté absolue sur les iPhones sera celle-ci Scanner LiDAR déjà vu sur l’iPad, qui permet de mesurer avec précision et exactitude la distance des objets encadrés pour reconstruire des environnements tridimensionnels à partir d’une prise de vue photographique. La nouveauté devrait être une autre exclusivité des modèles Pro, qui viendront ainsi monter 4 capteurs arrière contre 2 des variantes de base.

La 5G arrive

Plusieurs mois après l’arrivée sur les téléphones concurrents, le support arrivera également sur l’iPhone Connexions 5G. Tous les nouveaux modèles comporteront un modem séparé de la puce A14 et dédié aux connexions Internet de nouvelle génération, bien que la variante la plus rapide et la plus complète de ces composants (avec prise en charge de la technologie à ondes millimétriques) ne puisse arriver que sur l’iPhone 12 Pro Max, et pas dans tous les pays.