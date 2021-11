« La reine du flow » 2 : que s’est-il passé à la fin avec Yeimy Montoya

La deuxième saison de « La reine du flux» Commence par une terrible nouvelle pour Yeimy Montoya : Charly Cruz a obtenu une libération conditionnelle grâce à l’intervention de sa nouvelle avocate, Silvia Duarte. Bien qu’il ait essayé de l’éviter, il n’a pas réussi à convaincre le juge de laisser le chanteur derrière les barreaux.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi « The Queen of Flow » n’aurait-il pas plus de saisons ?

Mais ce n’était pas la seule chose qui tourmentait le caractère de Caroline Ramirez dans le deuxième volet de la telenovela colombienne à succès. Alors qu’elle faisait face aux menaces d’un vieil ennemi, Manín, elle luttait contre les sentiments que Charly suscitait en elle.

Le désir de vengeance de « La reine du flux”, L’attirance qu’il ressentait pour le père de son fils et le retour de Catalina ont miné sa relation avec Juan Camilo et finalement ils se sont séparés au milieu de controverses et de spéculations.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 chapitres incontournables de « La reine du flow » 2

Yeimy Montoya avec Charly Flow essayant de reprendre leur relation amoureuse (Photo : La reina del flow 2 / Caracol TV)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN À YEIMY MONTOYA ?

Dans la deuxième saison de « La reine du fluxYeimy Montoya a prouvé qu’elle avait « 7 vies », car elle a survécu à toutes les attaques de ses ennemis, y compris l’attaque qui l’a laissée clouée au lit pendant plusieurs semaines et lui a fait perdre temporairement la voix.

Lorsqu’elle a décidé de se donner une autre chance avec Charly, Juancho l’a renvoyée de Surround Vibes, alors le chanteur et producteur a accepté une proposition de Mike Rivera, mais les choses se sont mal terminées et le propriétaire de Grey Shark lui a également déclaré la guerre.

Après s’être débarrassé de Manín, tué par la Ligia en légitime défense, Yeimy Montoya devait encore affronter Titano, l’employé de Dúver Cruz qui cherchait à venger la mort de son frère Lucio.

Yeimy Montoya se remet de l’attaque orchestrée par Manín et Titano (Photo : La reina del flow 2 / Caracol TV)

Après s’être évadé de prison, Titano kidnappe Erick et Irma pour se rendre à Yeimy, mais n’accomplit pas sa mission grâce à l’intervention de Charly, Juancho et de la police. Même s’il avait un ennemi de moins, « La reine du flux« Elle ne pouvait pas être calme, puisque Mike Rivera a menacé de la détruire.

Dans un accès de colère, le producteur a kidnappé Yeimy alors qu’elle était sur le point de parler à Juan Camilo de leur relation. Heureusement, un employé de Rivera a aidé Montoya et a signalé Mike.

Avec ses premiers ennemis et le dernier en prison, « La reine du flux« Il pouvait enfin commencer à profiter de sa vie, mais avec qui ? Bien qu’au début, il semblait que l’élu était Juan Camilo, Yeimy ne l’a rencontré que pour lui dire au revoir et a décidé de donner une seconde chance à Charly.