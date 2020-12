Rihanna partage un mot sur la créativité pendant le verrouillage de la quarantaine

Cela fait presque cinq ans depuis le lancement de «Anti», Son huitième album studio, la chanteuse pop Rihanna a partagé quelques mots sur la façon dont le temps s’est écoulé pendant le verrouillage de la quarantaine, s’assurant qu’il «travaille toujours sur sa musique».

Ces dernières années, les fans de la chanteuse se sont inquiétés de toute indication que l’artiste pourrait présenter à propos de son nouveau disque, dont, jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle de ses représentants.

Lors d’une récente interview pour Closer, Rihanna partagerait une partie de ses projets pour 2021 et de ce qu’il a fait pendant l’emprisonnement, en plus d’anticiper l’état actuel de sa nouvelle musique. « J’adore ce que je fais, mais je suis toujours occupé et la quarantaine m’a donné le temps de faire des choses que je ne pourrais pas toujours faire, regarder un coffret entier en une journée, cuisiner, aller me promener. »

« Il est important de faire de petites choses que nous aimons et d’être gentils avec nous-mêmes », ajoute-t-il. La chanteuse assure également que son temps à cuisiner l’a inspirée à préparer un livre de cuisine avec ses recettes préférées des Caraïbes ».

Cette année, la chanteuse aurait également lancé une ligne de produits de santé en complément de sa marque »Fenty». En l’absence de nouveau matériel d’enregistrement, Rihanna Il a assuré à ses fans qu ‘ »il travaille toujours sur sa musique ».

«2021 est un peu incertain pour tout le monde et personne ne sait quelles seront les restrictions. Ma créativité est sous mon contrôle et je souhaite porter ma musique et mes marques à un autre niveau », conclut-il.

Pendant ce temps, depuis une semaine, le rappeur Eminem aurait présenté des excuses à la chanteuse après la sortie de l’édition Deluxe de son album « Chansons pour être assassinées par», S’assurant qu’il aurait fait équipe avec Chris Brown sur un vieux sujet qui aurait fui en 2019.