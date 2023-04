La mini-série érotique NETFLIX la plus regardée MAINTENANT

NETFLIX

Ce drame allie sensualité et mystère, conquérant les utilisateurs du monde entier. Découvrez de quoi parle la fiction de seulement 4 épisodes !

©NetflixLe drame érotique qui fait fureur sur la plateforme de streaming.

Le vaste catalogue de Netflix propose des contenus pour tous types de publics. Tout comme il a des profils limités pour les enfants, il a également une section pour les utilisateurs adultes. Il s’agit de drames érotiques qui, en plus d’inclure des histoires de romance passionnée, présentent des intrigues mystérieuses qui vous laisseront sur le bord de votre siège.

Étant d’un type de production avec des restrictions, puisqu’il est adapté aux personnes de plus de 16 ansIls n’obtiennent pas toujours une popularité mondiale. Cependant, une fiction de ce genre a brisé cette tradition et se classe actuellement parmi les la série Netflix la plus regardée au monde. Est intitulé Obsession et ici, nous passons en revue tout ce que vous devez savoir sur le spectacle qui a rejoint le catalogue il y a à peine deux jours.

+ De quoi parle Netflix Obsession ?

Obsession Il met en vedette William, un chirurgien londonien qui mène une vie presque parfaite avec sa femme Ingrid et leur fils Jay. Cependant, sa réalité bascule lorsqu’il rencontre Anna, la fiancée de son héritier. Rien qu’en se regardant, l’étincelle s’enflamme et une obsession érotique pleine de secrets commence qui pourrait changer leur vie.

Selon le site FlixPatrol, il s’agit de la série dramatique la plus regardée au monde, dépassée dans certains pays par l’agent de nuit. Cette production, basée sur le roman de Matthew Quirk, est arrivée sur Netflix le 23 mars de cette année et a établi tous les records, se classant comme la plus jouée ces derniers temps.

+ Le casting d’Obsession sur Netflix

Sous la direction de Glen Leyburn et Lisa Barros D’Sale nouveau hit de Netflix propose des performances de Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma et Rish Shah. Cette équipe réalise une minisérie de pure sensualité de solo 4 épisodes d’environ 40 minutes. C’est pourquoi c’est la proposition la plus convaincante pour en profiter le week-end en très peu de temps.

