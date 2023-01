Voici Gas, le réseau social que Discord vient de racheter pour plusieurs millions de dollars

Discord a officialisé le rachat de Gas, un réseau social destiné aux adolescents pour s’envoyer des mots positifs. Avec ce déménagement, Discord renforce ses intentions de continuer à se développer.

Gas, le réseau social non toxique pour ados

rejoindre la conversation

En novembre de l’année dernière, nous vous avons parlé de Gas, un réseau social différent qui est avoir une vraie rage chez les adolescents les Américains. Son objectif n’est autre que de permettre à ses utilisateurs de s’envoyer des mots gentils, rompant avec la toxicité qui prévaut dans de nombreux réseaux sociaux actuels.

Maintenant, comme le montre The Verge, Discord, l’une des applications de chat pour les joueurs a acquis Gaz dans le cadre d’un mouvement visant à s’étendre au-delà des limites (rentables, pensez-vous) des jeux et des communautés d’utilisateurs.

Voici comment fonctionne le gaz

Ce réseau social fonctionne de manière très simple : les utilisateurs créent des sondages, que les autres peuvent répondre de manière totalement anonyme. Pour chaque réponse ou commentaire anonyme, le créateur reçoit des pièces, qui peuvent ensuite être utilisées pour révéler l’identité de la personne qui a dédié les commentaires les plus positifs.

Les responsables de Gas disent que cette application protège ses utilisateurs (principalement des mineurs) en enregistrant leurs données de localisation lorsqu’ils commencent à utiliser la plate-forme, mais ensuite ils ne sont pas stockés sur leurs serveurs.

Lorsque l’application a été lancée en août 2022, elle a commencé à gagner une popularité fulgurante chez les adolescents américains. A actuellement plus d’un million d’utilisateurs actifs et 30 000 nouveaux utilisateurs par heure, tels que collectés.

Concernant l’acquisition de Gas, de Discord, ils disent que ses développeurs « ont une réputation plus que prouvée en créant des applications et des expériences passionnantes ». Il faut tenir compte du fait que les créateurs de Gas avant ils avaient créé tbhune autre application très similaire qui a été achetée par Facebook et fermée plus tard par la même société.

Aucune donnée économique spécifiée de l’achat, mais comme nous l’avons dit ci-dessus, ce mouvement fait partie des efforts de Discord pour s’étendre au-delà du jeu. Selon la source, ils ciblent des entreprises qui ne font pas partie du spectre des joueurs depuis 2020.

Pour l’instant Le gaz n’est toujours disponible qu’aux États-Unis. L’acquisition par Discord pourrait signifier que nous le verrons bientôt dans d’autres territoires, mais pour l’instant nous devrons attendre.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?