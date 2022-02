4 films similaires à ‘Tinder Scammer’ à regarder en ce moment

« L’escroc Tinder » Il est arrivé sur Netflix il y a quelques jours et a sans aucun doute réussi à attraper le public avec son histoire car il s’agit d’arnaquer les femmes avec de bonnes dépenses économiques sur Tinder et jusqu’à présent, il est toujours dans le top 10 des séries les plus regardées. Cependant, ce n’est pas la seule histoire de vol qui existe.

De Spoiler, nous vous racontons quelques films similaires à ‘Tinder Scammer’ que vous pouvez voir si vous faisiez partie des téléspectateurs qui voulaient voir ce style.

‘Attrape-moi si tu peux’

Le film raconte l’histoire d’un agent du FBI, qui prend sur lui d’attraper l’escroc rusé Frank Abagnale Jr., mais Frank non seulement s’échappe, mais il se délecte de la poursuite.

Tout commence en 1963, lorsque Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio)quinze ans, vit heureux avec son père, Frank (Christophe Walken) et sa mère française, Paula (Nathalie Baye), à New Rochelle, New York. Lorsque Frank Sr. se voit refuser un prêt par les autorités de la Chase Manhattan Bank pour évasion fiscale, la famille est obligée de déménager de son immense maison pour un petit appartement. En raison de la situation économique précaire dans laquelle ils vivent, Paula n’est pas satisfaite de sa situation économique et commence à avoir une liaison avec Jack Barnes ( James Brolin ), un ami de son mari.

Pendant ce temps, Frank se fait passer pour un professeur suppléant dans sa classe de français. Peu de temps après, les parents de Frank entament une procédure de divorce et un Frank effrayé s’enfuit de chez lui. Lorsque son argent est épuisé, il commence à faire de la fraude bancaire pour en obtenir plus.

Le film met en vedette nul autre queLeonardo DiCaprio, Tom Hanks et Christopher Walken. En outre, il est disponible sur Netflix à regarder pendant le week-end.

La dernière grosse arnaque

Max Barbier (Robert de niro) est un producteur de films de série B hollywoodien qui doit trouver un nouveau projet qui lui permettra de régler sa dette envers un chef de la mafia locale. (Morgan FREEMAN). Face à cette situation, il prend la décision de se lancer dans la production d’un film avec des scènes d’action à haut risque, dans le but de générer la mort de son acteur principal et ainsi pouvoir percevoir l’assurance extrêmement élevée, résolvant définitivement ses problèmes économiques. .

L’acteur choisi est Duke Montana (Tommy Lee Jones), une vieille star déprimée avec un problème d’alcool : la cible parfaite pour les plans de Max. Cependant, les jours de tournage passent et tout ne se passe pas comme prévu.

Neuf reines

Il s’agit d’un film argentin qui raconte l’histoire de Juan et Marcos, deux escrocs, un jeune homme et un vétéran de l’art de l’escroquerie, qui s’impliquent accidentellement dans une affaire qui peut générer une meilleure situation économique pour eux : ils avoir moins d’une journée pour faire une arnaque qui ne peut pas échouer.

Le but de la mission est de voler des faux timbres connus sous le nom de « les neuf reines » afin qu’un millionnaire et homme d’affaires puisse les ajouter à sa collection. Les protagonistes n’auront qu’une journée pour réaliser le braquage, ils devront user de leur intelligence pour mettre la main sur le butin attendu.

L’histoire met en vedette: Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Tomás Fonzi, Ignasi Abadal, Roly Serrano, Alejandro Awada, Antonio Ugo, Elsa Berenguer, Celia Juárez, Leo Dyzen, Graciela Tenenbaum, Oscar Nuñez.

« Inventer Anna »

L’histoire, confirmée Netflixsuit « une journaliste qui a beaucoup à prouver, Vivian (Anna Chlumsky), qui enquête sur le cas d’Anna Delvey (Julia Garner), la légendaire héritière allemande d’Instagram, qui a volé le cœur de la scène sociale new-yorkaise… et aussi votre argent.

Mais est-ce la plus grande escroc d’Anna New York, ou est-elle simplement le nouveau portrait du rêve américain ? Anna et le journaliste forment un lien d’amour-haine sombre et hilarant alors qu’Anna attend son procès, et le journaliste court contre la montre pour répondre à la plus grande question de la société new-yorkaise : qui est Anna Delvey ?

