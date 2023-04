À propos de la fièvre Mario Bros et Tetris : c’est le nom de la fille de Robin Williams

Curiosités

L’acteur de Jumanji and Dead Poets Society a rendu hommage à un jeu vidéo en le baptisant.

©GettyRobin Williams avec sa fille.

Ces dernières semaines, deux productions de jeux vidéo ont fait sensation : « Super Mario Bros : le film » et Tétris. Les adaptations ont été très bien accueillies et ont montré que les jeux vidéo peuvent être une excellente source d’inspiration pour le cinéma hollywoodien, avec ses excellentes histoires.

Robin Williams Il était l’un des acteurs qui était un fidèle utilisateur des premières consoles de Nintendo. En effet, grâce à elle, l’acteur de Jumanji a su comment nommer sa fille. « Zelda, c’est une actrice, et elle porte le nom du jeu vidéo, Zelda »a expliqué l’acteur lors d’une interview dans Le spectacle de Graham Norton.

« Ma femme était enceinte et mon premier enfant, Zacharie, il jouait au jeu vidéo, et il a dit : ‘Que diriez-vous de ce nom pour une fille ?’ Et je lui ai dit que c’était un nom cool. Et elle est magique et merveilleuse. Il a grandi avec (le nom) et s’en est très bien sorti. »il a pointé Robin Williams dans la même interview mentionnée.

Aujourd’hui, zelda williamsla fille de Robin Williamsest une actrice et présentatrice qui est payée pour faire la publicité du jeu vidéo populaire Nintendo. En 2011, en effet, il a fait une publicité avec son père, où ils ont raconté l’histoire du nom de sa fille et son lien avec le jeu vidéo.

+Où jouer à Zelda en ligne et gratuitement

Si vous voulez jouer au jeu vidéo populaire Nintendo mais vous n’avez pas de console ou d’émulateur pour le faire, nous vous disons qu’il y a plusieurs pages où certaines de leurs éditions sont chargées. L’un d’eux est « Play Classic Games », où vous pouvez profiter de l’une des premières versions du Zelda.

