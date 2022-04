Nicolas Cage dit qu’il a refusé Matrix et Le Seigneur des anneaux

D’après le volume de films qu’il a sortis au fil des ans, Nicolas Cage a un peu la réputation de quelqu’un qui ne refuse pas beaucoup de rôles. Cependant, selon l’acteur vétéran, il est décédé en apparaissant dans deux des franchises de films les plus populaires de tous les temps. Plus précisément, il ne pouvait pas assumer La matrice et Le Seigneur des Anneauxsimplement parce qu’ils ont été tournés à l’extérieur du pays et que cela aurait pris trop de temps à sa famille.

Dans son dernier film, Le poids insupportable du talent massif, Cage joue une version parodique de lui-même appelée Nick Cage. Cette version de l’acteur est quelqu’un qui donne la priorité à sa carrière hollywoodienne avant tout, même ses enfants, bien que cela change lorsque sa famille est kidnappée par un superfan maniaque (Pedro Pascal). Pour sauver sa famille, Cage doit canaliser ses différents héros de films d’action, tout en se moquant de sa propre carrière en cours de route.

Cage a parlé du film dans une nouvelle interview avec People. L’acteur dit que la plus grande différence entre lui et Nick Cage est que le vrai Nicolas a toujours mis sa famille au-dessus de son travail. En fait, comme l’explique Cage, il a refusé des rôles dans Le Seigneur des Anneaux ainsi que La matrice. Pour un acteur, c’étaient deux opportunités énormes, mais pour Cage, il ne pouvait pas imaginer passer autant de temps loin de son fils.

« D’abord et avant tout … il n’y a pas de version de Nic Cage en réalité qui ne veut pas passer du temps avec ses enfants. Il n’y a pas de version de Nic Cage qui n’a pas fait passer la famille avant la carrière. J’ai refusé le Seigneur des Anneaux et j’ai refusé Matrice parce que je ne voulais pas aller en Nouvelle-Zélande pendant trois ans ou en Australie pendant trois ans parce que j’avais besoin d’être à la maison avec mon fils Weston, c’est un fait. Il y a donc une énorme disparité entre ce Nick Cage dans Talent massif et le Nic Cage assis devant vous en ce moment. »

Les fans de Nick Cage se retrouvent à Le poids insupportable du talent massif peut aussi être un peu une diva, selon Cage. L’acteur dit qu’il a observé d’autres dans l’industrie penser trop haut d’eux-mêmes, ce qui finit toujours par conduire à des résultats désastreux. Cage garde toujours cela à l’esprit afin d’éviter de suivre le même chemin.





« Je me dis toujours : ‘Je n’ai jamais eu de carrière, seulement du travail.’ Ce que je veux dire par là, c’est parfois – et je ne citerai pas de noms – mais lorsque vous entrez dans cette perception de soi axée sur la carrière, cela peut être une pente glissante, et cela peut conduire à des choses où vous commencez à croire en votre propre mythe. et tu commences à te prendre trop au sérieux. Tu deviens prétentieux et puis tu tombes dans le royaume de la diva, et c’est là que des erreurs se produisent dans ta vie personnelle et devant la caméra. »

Le poids insupportable du talent massif sortira le 22 avril 2022.





