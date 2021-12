Cette théorie de Breaking Bad sur Jessica Jones de Marvel pourrait vous épater

Avec autant de multivers et de chronologies ramifiées, il n’est pas hors de portée de penser qu’il pourrait y avoir un lien entre Breaking Bad et Jessica Jones.

En ce qui concerne les théories des fans, il existe une série qui semble être citée comme l’origine de nombreux autres films et émissions de télévision sans rapport : Breaking Bad. Ayant déjà été pensé pour être à l’origine du virus qui a commencé Les morts qui marchent par de nombreux fans, Breaking BadJesse Pinkman s’est maintenant retrouvé au centre d’une théorie affirmant qu’il était responsable de la création du personnage de Marvel Jessica Jones, qui découle du casting de Krysten Ritter dans les deux séries. Eh bien, colorez-nous intrigués.

En surface, il y a très peu de similitudes entre le drame basé sur la drogue d’AMC et la série fantastique Marvel qui faisait partie de l’univers Marvel de Netflix jusqu’à récemment, mais la seule chose qu’il a en commun est l’actrice Krysten Ritter, qui a joué la petite amie de Jesse Pinkman dans Breaking Bad et le caractère du titre dans Jessica Jones six ans d’intervalle. Bien qu’il y ait eu de nombreux croisements plus improbables dans les récents scénarios multivers et chronologiques en expansion, la théorie selon laquelle le personnage de Ritter est présenté de manière détournée dans les deux émissions tient-elle la route?

Eh bien, si cette théorie particulière, qui est l’une des nombreuses que l’on trouve sur la longue liste de Ranker.com Jessica Jones théories des fans, se sont avérées vraies, cela causerait beaucoup de déception car cela se prête à peu près au « c’était tout un rêve » qui a été détesté et ridiculisé dans l’industrie depuis que Bobby Ewing est sorti du douche dans Dallas. La théorie de base est la suivante : Jessica Jones n’est rien d’autre qu’un fruit de l’imagination de Jesse Pinkman, créé par le Breaking Bad personnage pour se souvenir de sa petite amie décédée après avoir échappé au business de la méthamphétamine.

Bien qu’à première vue, il soit facile de rejeter cet étrange scénario fantastique, mais un argument convaincant est avancé lorsque l’on considère que Krysten Ritter joue les deux personnages avec une attitude et une personnalité très similaires, les deux personnages ont des antécédents de toxicomanie et, comme le dit la théorie. à suggérer, le nom de Jessica Jones lui-même aurait pu être une version dérivée du nom de Jesse. Bien sûr, il y a une grosse pierre d’achoppement à cette théorie, en ce que Jones a été créé en 2001, avant Breaking Bad d’une certaine manière, mais comme pour la plupart des théories, il y a une note de bas de page pour cela, qui indique que l’itération télévisée de Jones et son homologue de bande dessinée sont deux entités complètement distinctes. Rappelez-vous, les trucs multivers et tout ça.

Comme avec toute théorie de fan, celle-ci a du mérite si vous voulez le croire, ajoutant même de petits détails comme le fait que le personnage de Ritter dans Breaking Bad était une artiste talentueuse qui s’est créée un personnage de super-héros complet de « Apology Girl » dans la série, ce qui aurait pu inspirer par la suite Jesse Pinkman à lui créer un autre personnage de super-héros après son départ. Dans un monde où les personnages de Marvel sont tous connectés d’une manière ou d’une autre, les fans qui créent des théories en dehors des limites des propres mondes de Marvel sont quelque chose qui peut être amusant à parcourir de temps en temps, et qui sait, nous pourrions à un moment donné découvrir que chaque l’univers est connecté d’une manière ou d’une autre, même si ce n’est que par la plus fine des connexions.





