Était-ce l’épisode épique 4 que vous espériez? Mèmes et réactions des fans au nouveau Moon Knight

Un nouveau chapitre de Moon Knight est arrivé sur Disney+ et on vous montre comment les fans ont réagi sur les réseaux sociaux, puisque le numéro 4 est spécial pour la série Marvel.

© Studios MarvelÉtait-ce l’épisode épique 4 que vous espériez? Mèmes et réactions des fans au nouveau Moon Knight.

Comme tous les mercredis depuis le 30 mars, un nouvel épisode de Chevalier de la Lune au service de diffusion en continu Disney+. La série Marvel Cinematic Universe semble avoir captivé les fans et représente déjà plus de 50% de son intrigue, mais il y a une petite tradition dans les émissions qui marque un moment culminant dans ses quatrièmes chapitres. Que s’est-il passé aujourd’hui ?

Le lancement du jour s’appelait « Tombeau » et comportait le synopsis suivant : « Marc et Steven doivent trouver leur équilibre alors que des menaces surnaturelles imminentes cherchent à les arrêter ». D’après ce qui s’est passé en WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? Oui oeil de faucon, l’épisode 4 présente un ingrédient spécial qui change l’intrigue.

Après ce qui s’est passé dans le chapitre précédent, Steven et Laila ils entrent dans une crypte, où la terreur semble avoir saisi le MCU dans Disney+. Là, ils ont diverses découvertes, comme elle ayant plus d’informations sur la mort de son père ou lui à côté de la tombe perdue d’Alexandre le Grand. Derrière eux, Arthur Harrow continue de les persécuter dans le but d’atteindre leur objectif.

Marquer doit combattre les intimidateurs Herse, mais le méchant lui tire dessus alors qu’il revendique l’ouchebti, la figure de l’Égypte ancienne dans laquelle Ammit est emprisonné. Tout change quand on voit le personnage d’Oscar Isaac à l’intérieur d’un hôpital psychiatrique, où il regarde une version de Indiana Jones et a pour partenaire laylamais Herse Il est le directeur de l’établissement.

Une fois là-bas, Marquer parvient à s’enfuir du bureau de Harrow et se cache dans une pièce dans laquelle se trouve un sarcophage. Tout change lorsque la personne qui était à l’intérieur est Steven Oui les deux personnalités se rencontrent pour la première fois face à face, étant un moment inattendu pour les fans. Ce n’est pas tout, à la fin, ils se heurtent tous les deux un hippopotame en tenue de cérémonie égyptienne et l’épisode se termine.

+Mèmes et réactions à l’épisode 4 de Moon Knight

