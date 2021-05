Awsten Knight de Waterparks: «Si Donald Glover pensait que« Dieu Awsten est nul », je serais dévasté» | Ma vie en 20

Parcs aquatiques Awsten Knight. Image: 300 Divertissement







« Je ne sais pas si je veux beaucoup de musiciens que j’aime savoir que j’existe parce qu’alors la possibilité qu’ils pensent que je suis nul entre en jeu »

Pour citer une célèbre drag queen, la joue, le nerf, le fiel, l’audace et le courage de Waterparks pour nommer leur quatrième album Les plus grands tubes. C’est une déclaration audacieuse, mais si quelqu’un peut réussir, c’est le trio de Houston et leur leader charismatique Awsten Knight.

Comme beaucoup de sorties cette année, la majeure partie du disque a été écrite, enregistrée et produite pendant la pandémie, et les temps d’arrêt forcés se sont appuyés sur des sessions d’écriture introspectives.

« Quand vous êtes seul pendant si longtemps, cela vous fait des ravages et vous oblige à vous examiner davantage« , Awsten a déclaré dans le matériel promotionnel de l’album, avant d’ajouter « Quand vous entendez cet album, j’espère que vous repartirez avec le sentiment qu’aucun autre groupe ne fait quelque chose de semblable. À mon avis, ce sont nos plus grands succès. Tant que vous y allez sans vous attendre à des choses antérieures, je pense que ce sera votre putain d’album préféré de Waterparks.«

Les fans n’auront pas longtemps pour savoir si le Les plus grands tubes est à la hauteur de son nom, car il tombe ce vendredi. Pour vous aider jusque-là, nous avons demandé à Awsten de faire un voyage dans le passé avec notre Ma vie en 20 questions.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020?

J’ai appris que je peux arrêter d’utiliser les réseaux sociaux si je le souhaite. Je savais que nous n’allions rien faire alors j’ai pris un bon 6 mois de congé et quand il était temps de revenir en septembre, je ne voulais vraiment pas. J’ai rompu cette dépendance à la vérification continue de Twitter. C’était cool parce que nous avons aussi beaucoup grandi pendant cette période, donc je n’ai pas eu à me sentir coupable d’avoir pris ce temps.

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

FANDOM. Je fais toutes les chansons que j’aimerais que quelqu’un d’autre fasse parce qu’elles seraient mon groupe préféré si elles le faisaient. Je dirai aussi Igor, Amo, Weezer (Album noir), Quand nous nous endormons tous …, Anonyme, 7, prob quelques autres mais la liste wiki est très longue et il me reste 18 questions à poser.

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

Diplômé du lycée, je suppose? Obtenir une voiture était bien aussi! J’ai eu mon permis tard parce que j’avais peur de conduire et que je ne me souciais pas vraiment d’aller dans des endroits, quel type de drogue!

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Je suis un peu effaçant. Peut-être Miley Cyrus ?? Les gens se souviennent-ils normalement de ces choses?

16) Que retenez-vous de votre 16e anniversaire?

Je ne m’en souviens vraiment pas. Je portais probablement une ceinture cloutée si cela peut aider.

15) Qu’est-ce que tu détestais à 15 ans que tu aimes maintenant?

Je détestais les mecs hétérosexuels de l’équipage de jeunes qui traînaient dans les lieux locaux et tueraient la foule quand il n’y avait que 40 personnes, comme une salope vous avez 28 ans et j’ai 15 ans, arrêtez de frapper les enfants vous mes enfants ma mariée a l’air chienne bien lordddd les mecs les plus coriaces de tous les temps, ressemblant à Christian Joe Dirt frappant des enfants pour l’influence de la scène.

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédée par à 14 ans?

Je pense que j’étais dans Dexter. Spectacle incroyable mais oh mon dieu cette fin. Je n’avais pas d’opinion à l’époque sur la qualité, mais même à cette époque, j’étais comme ……………

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose dont vous êtes superstitieux?

Je suis très superstitieux. Avant les spectacles, j’ai besoin que tout le monde reste loin de moi et me laisse jouer au solitaire. Je ne marche pas sous des échelles, tu ne peux pas fendre la perche quand tu marches avec des gens, je me sauve quand je rentre de n’importe où, plein de trucs, bébé.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi?

Honnêtement, je vais bien être moi, mais si c’était juste pendant environ 12 heures euhhhhh Charlie Day alors je peux faire ce truc avec ma voix quand il dit « OOAH HELLLLAOOOH »

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Tous ceux avec qui j’étais ami avant la musique n’étaient qu’un ami par proximité, comme si nous faisions partie des mêmes équipes sportives ou que nous avions les mêmes cours. C’est comme ça quand on est plus jeune. Vous ne choisissez pas cette merde quand vous êtes plus jeune, vous vous dites simplement: « Vous êtes près de moi, qu’est-ce que vous aimez Captain Underpants? » C’est un peu l’affaire jusqu’à ce que vous soyez assez vieux pour être pointilleux. Je me souviens avoir été ami avec ces jumeaux de l’équipe de natation Benito et Ernesto, criez ces mecs où qu’ils soient !!!

10) Où espérez-vous être dans dix ans?

Quelque part, Internet ne peut pas me trouver. J’espère que je suis dans une merde stupide comme des bateaux, pas de wifi sur l’eau.

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

Des fantômes, je pense. Et oui, j’entendais des voix! Pas dope!

8) Quand vous aviez 8 ans, que vouliez-vous être en grandissant?

Avant, je voulais être auteur / illustrateur de livres pour enfants et archéologue! Je vais toujours faire les livres pour enfants mais, mec, les archéologues doivent tellement être au soleil et j’ai besoin de garder ma peau mignonne pour que les gens achètent mon album. Greatest Hits 21 mai.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

Je viens de les googler pour un rappel et c’est tout un anime. Je dirais l’envie ou la colère. Au fait, qui a fait ça? C’est stupide que la «colère» soit un péché, comme hein ??????? Salope, je vais te tuer.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

Pas de morts à mon dîner, odeur désagréable. Voici le truc, je ne sais pas si je veux beaucoup de musiciens que j’aime savoir que j’existe parce qu’alors la possibilité qu’ils pensent que je suce entre en jeu, et si quelqu’un comme Donald Glover avait activement la pensée «Dieu, Awsten craint », Je serais dévasté. Donc je ne sais pas si je veux que quelqu’un dans ce royaume sache qui je suis, je suis cool de les aimer de loin.

Je vais dire un groupe de personnes qui n’ont rien à voir avec moi. Comme, 6 personnes qui travaillent sur le prochain film Conjuring et je veux juste les écouter et être comme, « Holy shit ?????? » Je vous aime tellement. Criez rapidement Lin Shaye.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Outre les évidents: les chiens, l’espace personnel, les lunettes de soleil qui couvrent la majeure partie de ma tête, le café et le tennis / vélo. J’ai besoin de me fatiguer le plus possible ou je deviens de mauvaise humeur.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Capricorne. Souple. Bizarrement grand.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Les Beach Boys – «Ne serait-ce pas gentil», Rihanna – «La salope ferait mieux d’avoir mon argent» et Macklemore – «Magasin d’aubaines».

2) Nommez deux choses sur votre liste de seau.

Un album de Waterparks en platine, obtenez un clip d’horreur produit par Blum House.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Avoir un seul véritable amour serait effrayant! Trop d’emphase sur une chose, trop à perdre; ne peut pas mettre autant sur une personne non plus! C’est un niveau fou de pression et d’attente! Aussi Gwen Stefani.

