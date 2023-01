Ni Jenna Ortega ni Lily Collins : qui est l’actrice préférée de Netflix

in

Netflix

Netflix a de nombreuses séries dans son catalogue, mais il n’y a qu’une seule actrice qui a participé à la plupart d’entre elles. Découvrez qui a battu Jenna Ortega et Lily Collins.

©NetflixLily Collins et Jenna Ortega

Dans les dernières semaines Jenna Ortega Oui Lily Collins Elles sont devenues les actrices préférées des fans sur Netflix. Les deux, avec leurs protagonistes dans Merlin Oui Émilie à Paris, respectivement, ont captivé le public en raison de leurs grandes œuvres. C’est pourquoi les deux fictions sont parmi les plus importantes de la plateforme.

Cela a conduit à Lily Collins Oui Jenna Ortega être deux des interprètes les plus importants de Netflix. Pour cette raison, le géant du streaming continue de miser non seulement sur ses séries, mais aussi sur leur présence dans différentes productions. En fait, Collins, l’année dernière a sorti un nouveau film dans le catalogue : Fruits du vent.

Pour sa part, Jenna Ortega attend la première de la deuxième saison de Merlinet de nouvelles créations qui n’ont pas encore été annoncées. Pourtant, au-delà de leur succès actuel, elles ne sont pas les actrices les plus importantes du géant du streaming. Parce que? Parce que ce ne sont pas eux qui ont le plus de productions dans le catalogue Netflix.

Quelle est l’actrice avec le plus de productions sur Netflix ?

Qui mène, pendant longtemps, la position de plus de productions sur Netflix est julia garner. L’actrice a acquis une renommée mondiale grâce à son personnage dans ozark, mais même ainsi, ce n’est pas le seul projet qui l’a amenée à être la plus importante du géant du streaming. Sur la plateforme, vous pouvez en profiter beaucoup plus.

Jusqu’à présent, Julia Garner a fait partie de quatre séries originales de Netflix. Elles sont: Inventer Anna, Ozark, Maniac Oui Jean sale. Et, bien qu’il ait plus de productions avec lesquelles il peut surprendre les fans du catalogue Netflix, ce sont les plus importantes.

