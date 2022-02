Le roman de Batman révèle que le Riddler a une animosité d’enfance avec Bruce Wayne

Un roman préquel du prochain blockbuster DCEU Le Batman révèle que le Riddler aura un lien personnel avec Bruce Wayne. Avec Robert Pattinson en tant que justicier titulaire et Paul Dano en tant que Riddler, Le Batman présente également plusieurs personnages emblématiques, dont Catwoman, Penguin, Carmine Falcone et prétendument même le Joker. Pourtant, Le Batman ne sera pas une histoire d’origine, même si c’est une nouvelle interprétation du personnage. La version de Pattinson de Batman en est à sa deuxième année de lutte contre le crime et est beaucoup plus vengeresse et brutale que ce à quoi les fans sont habitués.

Avec un mois restant avant Le Batman sort, un roman lié a été publié, détaillant l’enfance tragique de Bruce Wayne et comment elle a façonné son désir d’exiger justice. Le livre, intitulé Avant The Batman : un roman originalfournit également des histoires pour Alfred Pennyworth et le Riddler.

Tout d’abord, avec le Riddler. Paul Dano (Il y aura du sang, des prisonniers) joue le méchant emblématique. D’après les remorques, il ne semble pas qu’il enfilera son costume vert et sa canne. Au lieu de cela, la version de Dano sera un tueur en série sadique avec un programme politique qui cible l’élite de Gotham City. Le réalisateur Matt Reeves s’est inspiré du Zodiac Killer lors de l’écriture du personnage. Le roman révèle que le Riddler s’appelle Edward Nashton et qu’il est orphelin. Il a fréquenté la même école que Bruce Wayne, mais contrairement à lui, Edward n’était pas un élève populaire. Mais il portait toujours un livre de mots croisés ou d’autres énigmes avec lui, était fréquemment victime d’intimidation et appelé des noms comme « Ed-bizarre ».

De plus, l’orphelinat dans lequel Edward a grandi était le manoir Wayne. Alors qu’il se présentait à la mairie, Thomas Wayne a déménagé la famille dans un penthouse au sommet de la tour Wayne et a fait don de son manoir à la ville pour héberger des enfants orphelins. Mais ils laissèrent une photo de famille juste à l’entrée de l’orphelinat, ce qui ne plaisait pas à Edward. Constamment rappelé à la « charité » des Waynes, il a développé du ressentiment envers Bruce et sa famille privilégiée. Edward a ensuite travaillé comme chauffeur-livreur de nourriture, essayant d’économiser de l’argent « pour étudier la juricomptabilité » parce que « cela ressemblait à résoudre des énigmes ». C’est probablement ainsi qu’il a appris la corruption généralisée à Gotham City. Mais pendant tout ce temps, Edward reste obsédé par Bruce – il ne pouvait s’empêcher de « penser à ce gamin riche et chanceux, Bruce Wayne », indique le livre.





Le Batman les promos taquinent constamment comment le Riddler essaie de tourmenter Bruce et connaît peut-être même son identité secrète. Il est difficile de dire si le film inclura du matériel du roman lié, mais à trois heures, le Riddler aura amplement le temps de clarifier ses motivations.

Alfred entraîne Bruce à se battre dans The Batman







Dans Le Batman, le majordome de la famille Wayne et tuteur de Bruce Wayne après la mort de ses parents, Alfred Pennyworth, aura une formation dans les services secrets britanniques. Andy Serkis joue une version plus jeune et plus stoïque du personnage. « Il a un grand sens du devoir. Il est très pratique. Il n’est pas émotif », a récemment déclaré Serkis à Total Film. « Cela fait partie de l’écart entre eux. Bruce est un personnage extrêmement émotif, et la seule chose qui les relie vraiment sont les compétences, je suppose, de la même manière que les choses qu’il a pu enseigner à Bruce dans ses jeunes années se battaient compétences et compétences de déchiffrage de code… Il y a une sorte de tragédie d’Alfred en tant que personnage, et il ne pourra jamais avoir la connexion qu’il veut avec Bruce, qu’il sent qu’il lui doit.





Cependant, Bruce n’apprendra pas tous les combats d’Alfred. Il voyage dans différentes villes pendant ses études collégiales et apprend divers arts martiaux au cours du processus. Une histoire policière noire avec des origines uniques pour les personnages, Le Batman se révèle très différent de toutes les autres interprétations du super-héros.

Le Batman sort sur les écrans le 04 mars 2022.





