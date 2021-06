Le multijoueur d’Elden Ring est possible presque à tout moment, mais sans votre cheval

Les capacités multijoueurs en ligne des titres FromSoftware sont toujours un sujet intéressant, il n’est donc pas étonnant que la publication japonaise Famitsu ait interrogé le directeur d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsqu’ils font équipe avec des amis dans The Lands Between. En utilisant Google Translate, Miyazaki explique que les joueurs peuvent se regrouper avec des amis à peu près quand ils le souhaitent.

Il a déclaré: « À quelques exceptions près, le multijoueur est possible même dans de grands champs ouverts. Vous pouvez également participer à la bataille de boss telle quelle. Cependant, veuillez noter que vous ne pourrez pas rouler en multijoueur. » Lorsque Miyazaki fait référence à « monter », il signifie utiliser votre cheval magique pour traverser l’environnement. Par conséquent, il semble que le multijoueur d’Elden Ring soit davantage conçu pour être utilisé dans des circonstances spécifiques, peut-être pour une bataille difficile ou pour résoudre un casse-tête. Vous pouvez en effet explorer tout le monde ouvert avec des amis, mais cela prendra beaucoup plus de temps pour vous rendre dans des endroits sans votre cheval.

Après avoir mentionné qu’Elden Ring est le plus gros jeu de FromSoftware et qu’une partie axée principalement sur le contenu de base prendra environ 30 heures, Miyazaki revient ensuite aux composants multijoueurs. Il mentionne l’utilisation de groupes pour dicter la façon dont vous utilisez des éléments asynchrones comme des taches de sang et des messages laissés au sol. C’est ici que la traduction devient un peu bâclée, mais nous pensons que ce que dit le directeur d’Elden Ring, c’est que vous pouvez rationaliser le type de mécanismes en ligne présents dans votre propre jeu.

Vous saisirez des mots dans un système, qui vous mettra ensuite en correspondance avec un groupe correspondant à ces besoins. « Jusqu’à présent, les informations sur les ‘fantômes’, les ‘taches de sang de la mort’ et les ‘messages’ n’étaient toujours que ‘un inconnu parmi de nombreux acteurs’, mais cela a été identifié au sein du groupe. Cependant, l’objectif est qu’il puisse y avoir de nouveaux significations et mouvements émotionnels en fournissant des informations sur les joueurs qui les connaissent dans une certaine mesure, ou en supposant qu’elles seront livrées à ces joueurs.

Ce n’est pas la chose la plus facile à comprendre à cause de la traduction, mais Miyazaki espère que cela « créera le sentiment de jouer à un jeu avec quelqu’un tout en se connectant librement, sans avoir à jouer directement en multijoueur ». Ainsi, vous n’interagissez pas réellement avec un autre joueur, mais vous partagerez des éléments avec les personnes du groupe. Nous pensons?