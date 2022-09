Netflix sort les bêtisiers de Stranger Things 4 sur TUDUM

NETFLIX

Le casting mené par Millie Bobby Brown a brillé dans TUDUM et a révélé les moments les plus drôles du tournage. Découvrez les coulisses de la saison 4 sur Netflix !

©NetflixLes moments les plus drôles de Stranger Things 4.

Depuis sa création originale en 2016, choses étranges C’est devenu un vrai succès. Et, bien qu’elle ait maintenu sa qualité dans chacune de ses tranches, ce qui s’est passé cette année avec la série est extraordinaire. Dès la sortie de la quatrième saison en Netflix En mai 2022, la fiction se positionne une nouvelle fois comme l’une des fictions les plus acclamées de ces dernières années. Découvrez les moments les plus drôles du tournage ci-dessous!

La dernière partie de choses étranges Il était divisé en deux volumes qui ont captivé les utilisateurs de la plateforme de streaming. Comment l’as-tu obtenu? Avec une histoire prenante et un casting prestigieux. « Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. La bande d’amis se sépare pour la première fois, et tout le monde essaie de s’en remettre malgré les problèmes à l’école.», expliquait son synopsis officiel à l’époque.

Et j’ajoute : « En cette période où ils se sentent si vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle terrifiante surgit, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs du monde à l’envers.”. La vérité est que l’ajout d’un nouveau méchant et de personnages passionnants comme Eddie, joué par Joseph Quinn, a réussi à établir choses étranges comme lui Grande sortie de Netflix en 2022.

C’est pour cette raison que la série créée par les frères Duffer ne pouvait pas être en reste TUDUM, l’événement mondial red N qui a eu lieu le 24 septembre et a lancé des nouvelles sur 120 séries et films originaux. Bien qu’une bonne partie de ces productions aient présenté des avant-premières de leurs nouvelles livraisons, la vérité est que choses étranges ce privilège ne peut pas encore être accordé : le saison 5 Il vient tout juste de commencer à s’écrire et il n’y a toujours pas de date pour le début du tournage.

Mais bien qu’il n’y ait pas de bandes-annonces ou d’avancées sur la dernière saison, Netflix n’a pas laissé ses utilisateurs sans matériel de l’une des séries avec le plus grand nombre de fans à travers le monde. En ce sens, il a présenté un clip officiel avec les meilleurs bêtisiers lors des travaux sur le tournage du dernier opus mettant en vedette Millie Bobby Brown. Amusez-vous dans les coulisses avec vos stars préférées !

