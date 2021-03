Bad Trip Prank a mal tourné si Eric Andre croyait vraiment qu’il était sur le point de mourir

Eric Andre s’est fait tirer un couteau sur lui lors du tournage d’une scène particulière de son dernier film Mauvais voyage. Le film de farce extrême est actuellement en streaming sur Netflix et les téléspectateurs voient à quel point Andre est allé avec les co-stars Lil Rel Howery et Tiffany Haddish pour repousser les limites. Il a été créé à l’origine à South by Southwest en mars 2020, avec une date de sortie en salles fixée au mois suivant. Cependant, la pandémie a mis un terme à cela, ce qui a plus tard amené Netflix à acheter les droits.

Eric André n’est pas étranger à la controverse et se donne beaucoup de mal pour exécuter sa marque unique d’art comique. Mauvais voyage prend les choses et les fait monter de quelques crans par rapport à sa série à succès Adult Swim, Le spectacle Eric Andre, et à un moment donné, il a estimé qu’il aurait pu mourir quand quelqu’un lui a tiré un couteau. « Une partie de mon cerveau était comme, » Wow, je pourrais mourir maintenant « », se souvient le comédien. « Une autre partie de mon cerveau dit: » Ça va être de superbes images « . J’ai senti que le film avait besoin de quelques scènes défiant la mort pour lui donner de vrais enjeux. Pour le rendre brut et intense. »

Alors qu’Eric Andre avait une partie de son esprit en train de penser à la coupe finie de Mauvais voyage avec la scène du couteau, la co-star Lil Rel Howery ne pensait pas du tout à cet aspect. «Je suis littéralement parti et j’ai dit: » J’ai fini. Je ne fais pas ce film. » Je suis allé directement à mon hôtel toujours dans mes vêtements de personnage – c’est à quel point j’étais fou », dit Howery. «Ce sont mes enfants qui m’ont convaincu de continuer. Je leur ai raconté ce qui s’était passé et ils ont trouvé que c’était hilarant. Le comédien est revenu et a fini par terminer le film, et pour autant que nous le sachions, il n’avait plus d’armes tirées sur lui.

Eric Andre dit que la farce en question était la première pour laquelle lui et Lil Rel Howery ont tourné ensemble Mauvais voyage. La farce NSFW implique un piège à doigts chinois et leurs organes génitaux, ainsi que la marche dans un salon de coiffure. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Andre a déclaré que le coiffeur n’était pas vraiment dans leur humour quand ils sont entrés ensemble. « Nous avons découvert plus tard qu’il cherchait son arme. Oublié son arme à la maison, attrapé un couteau, nous a chassés avec un couteau. Il a failli nous tuer », raconte André. « C’est le premier jour de tournage de Rel, et Rel furieux. »

Lorsque les acteurs et l’équipe sont revenus pour obtenir la signature de l’homme pour obtenir son consentement, son humeur a radicalement changé. «Et il était comme, ‘Ohhhh, vous êtes tous hilarants!’ Le gars signe la libération. Il dit: « Vous ne devriez pas faire ces farces ici ou vous allez vous faire tuer! » « Se souvient Eric Andre. « Rel a failli quitter le film. » Ce n’est qu’un des nombreux points forts de Mauvais voyage, dont Howard Stern fait beaucoup de promotion dans son émission de radio depuis des mois maintenant. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Eric Andre sur Entertainment Weekly et vous pouvez voir la farce réelle dans Mauvais voyage maintenant en streaming sur Netflix.

Sujets: Bad Trip, Netflix, Streaming