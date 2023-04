Un travailleur utilise une réunion d’équipe pour appeler son patron pour être en retard et retenir de l’argent

Un employé d’une banque s’est défendu en appelant son patron lors d’une réunion d’équipe, énumérant ses diverses plaintes concernant le lieu de travail. Dans un TikTok filmé par un autre travailleur, Stanley a confronté l’homme chargé de tenir une séance de formation.

Il a ouvert son discours cathartique en déclarant que les autres membres de l’équipe « ne sont probablement pas contents. Ils sont probablement juste désespérés pour un peu d’argent qui leur a été promis », Stanley dit la vérité au pouvoir, décrivant les défis économiques auxquels de nombreux travailleurs sont actuellement confrontés.

« Pourquoi n’avez-vous pas commencé à 9 heures avec nous? » a demandé Stanley, n’hésitant pas à poser des questions qui tenaient le formateur responsable. Il n’a pas terminé sa critique du lieu de travail là.

L’employé mécontent a appelé son superviseur pour être en retard et ne pas avoir fourni le chèque de paie qu’il méritait.

« Je pense que vous devriez avoir honte de vous après l’entraînement que vous nous avez fait subir », a-t-il poursuivi. « Tu as commencé à quoi, 9h50 aujourd’hui ? Certains d’entre nous étaient sur les ordinateurs portables à 8h30. Vous avez commencé à 9 h 50, puis vous avez parlé un peu des avantages pendant un moment.

« D’accord, c’est votre opinion, c’est très bien », a déclaré l’entraîneur avant de défendre son heure d’arrivée. « Je n’ai pas commencé à 9h50 », a poursuivi l’entraîneur. « Je suis arrivé bien avant 9 heures du matin », soulignant que « d’autres tâches étaient prioritaires ».

« Pourquoi ne nous l’as-tu pas expliqué ? Pourquoi devons-nous perdre du temps? », a demandé Stanley. « Pourquoi vous taisez-vous quand nous parlons? Juste assis dans des moments variables de silence avec vous tout au long de 7 heures et demie par jour, pour quoi, 130 livres? »

130 livres équivaut à seulement 161 dollars, ce qui est nettement inférieur à un salaire décent. Le collègue de Stanley, qui a enregistré l’incident, pouvait être entendu rire en arrière-plan.

« Longue vie à Stanley… commencez la révolution », a-t-il légendé le message.

Harvard Business Review a offert des conseils aux employés traitant avec des patrons incompétents, conseillant aux travailleurs d’avoir de l’empathie pour leurs superviseurs et de se rappeler qu’ils sont avant tout humains. Pourtant, diriger avec compréhension et ouverture d’esprit ne signifie pas revenir sur les limites que vous vous êtes fixées.

Le Harvard Business Review recommande également de fixer certaines « limites psychologiques afin que l’incompétence de votre patron n’ait pas d’impact négatif sur votre santé ou votre bien-être, et de vous concentrer sur le bien général de l’organisation et sur ce que vous pouvez faire pour y contribuer ».

Stanley a fait exactement cela. Il a refusé de laisser quoi que ce soit l’empêcher de dire sa vérité et a dit exactement à l’entraîneur ce qu’il ressentait. « C’est de la foutaise absolue. C’est absolu c–p et c’est une pagaille.

Stanley a également appelé ses collègues de travail pour ne pas avoir pris position avec lui.

« J’aimerais que plus de gens ici aient le courage de dire ça. » Quelques instants plus tard, Stanley a démissionné. Sur les 11,5 millions de likes et plus de 9 000 commentaires, la plupart des gens soutenaient Stanley et sa mission pour la justice des travailleurs.

« Stanley est la voix de chaque travailleur », a déclaré une personne dans les commentaires.

« Roi! » a commenté une autre personne. Un fan du travail de Stanley a même eu l’idée de « lancer une tendance où Stanley se joint à des réunions d’équipe aléatoires et raconte les choses telles qu’elles sont ».

Histoires liées de YourTango :

Une enquête Zippia réalisée pour mieux comprendre la nature exacte des « relations toxiques entre employés et patrons » a demandé à 2 000 travailleurs quel comportement ils n’aimaient pas chez leurs patrons. L’incompétence a été citée par 13,5% des employés comme ce qu’ils détestaient le plus chez leurs managers.

Mais la partialité peut être un facteur pour déclarer quelqu’un d’incompétent. Il est important que les gens vérifient leurs préjugés avant de porter un jugement. Pourtant, savoir quitter un environnement de travail inadapté est une compétence très précieuse. Comprendre votre valeur et élever votre propre valeur en tant que travailleur est également incroyablement valable, des traits que Stanley a certainement maîtrisés.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.